Sismo de magnitud 7,0 sacude zona remota en frontera entre Alaska y Canadá

JUNEAU, Alaska, EE.UU. (AP) — Un fuerte terremoto de magnitud 7,0 sacudió una zona remota cerca de la frontera entre Alaska y el territorio canadiense de Yukón el sábado. No hubo alerta de tsunami, y las autoridades indicaron que de momento no se han reportado daños ni heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que ocurrió a unos 370 kilómetros (230 millas) al noroeste de Juneau, Alaska, y a 250 kilómetros (155 millas) al oeste de Whitehorse, Yukón.

En Whitehorse, la sargento de la Real Policía Montada de Canadá, Calista MacLeod, dijo que la comisaría recibió dos llamadas al 911 sobre el terremoto.

"Definitivamente se sintió", afirmó MacLeod. "Hay mucha gente en las redes sociales, la gente lo sintió".

Alison Bird, sismóloga de Recursos Naturales de Canadá, comentó que la parte de Yukón más afectada por el temblor es montañosa y tiene poca población.

"Principalmente, la gente ha reportado que cosas se cayeron de los estantes y las paredes", expresó Bird. "No parece que hayamos visto nada en términos de daños estructurales".

La comunidad canadiense más cercana al epicentro es Haines Junction, señaló Bird, a unos 130 kilómetros (80 millas) de distancia. La Oficina de Estadísticas de Yukón lista su población para 2022 como 1.018.

El sismo también ocurrió a unos 91 kilómetros (56 millas) de Yakutat, Alaska, donde según el USGS residen 662 habitantes.

El terremoto se produjo a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros (seis millas) y fue seguido por múltiples réplicas más pequeñas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.