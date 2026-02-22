Sismo de magnitud 7,1 golpea la costa de Malasia, reporta el USGS

Un sismo de magnitud 7,1 golpeó en la madrugada del lunes la costa de Malasia, frente a la isla de Borneo, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que minimizó las posibilidades de víctimas debido a la profundidad del fenómeno

El epicentro se localizó a menos de 100 kilómetros al noreste de Kota Kinabalu, capital del estado de Sabah, a una profundidad de 619,8 kilómetros, informó el USGS

El USGS estimó la probabilidad de víctimas o daños como baja, y el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos no emitió ninguna advertencia, afirmando que la profundidad del sismo impedía la formación de tsunamis

El Departamento Meteorológico de Malasia afirmó que "continuará monitoreando la situación de cerca", estimando la magnitud del sismo en 6,8 y añadió que se sintieron temblores en la costa oeste de Sabah y en varias zonas del estado de Sarawak

El sismo se produjo a las 00.57 (16.57 GMT del domingo)