Sismo de magnitud 7,2 sacude costa norte de Japón y activa alerta de tsunami

TOKIO (AP) — Un fuerte sismo sacudió la costa norte de Japón el lunes, lo que provocó una alerta de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

La agencia indicó que el sismo de magnitud 7,2 se registró frente a la costa de Hokkaido, cerca de la ciudad costera de Aomori, con un epicentro a unos 50 kilómetros (30 millas) bajo la superficie del mar.

Emitió una alerta en la región por un tsunami de hasta tres metros (10 pies).

Las plantas de energía nuclear en la región realizan controles de seguridad, publicó la emisora pública NHK.

