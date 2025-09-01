Sismo deja al menos 10 muertos en el este de Afganistán

Al menos diez personas murieron cuando un sismo de magnitud 6,0 y una potente réplica estremecieron el este de Afganistán, informó el lunes el gobierno provincial de Nangarhar.

“En el distrito de Dara-i-Nur, el saldo mortal llegó a nueve y el número de heridos alcanzó 20”, indicó el gobierno provincial en un comunicado.

El jefe del hopital provincial de Nangarhar, Fahimullah Dilawar, dijo posteriormente que se registró un muerto más, elevando el saldo confirmado de muertos a diez.

Dos niños murieron cuando colapsó el techo de su casa durante el sismo, según reportes iniciales de las autoridades provinciales.

Un fotógrafo de AFP observó varios niños heridos cuando eran trasladados en un hospital vecino.

El sismo tuvo lugar a medianoche y sacudió durante varios segundos edificios desde Kabul hasta la capital pakistaní de Islamabad, a unos 370 km de distancia, dijeron periodistas de AFP.

El epicentro del sismo, de ocho kilómetros de profundidad, se ubicó a 27 km de la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

