Sismo: Dos nuevos temblores sacuden ciudad del norte chileno

El primero de ellos se produjo a las 09:32 horas y alcanzó una magnitud de 4.8, con una profundidad de 46 kilómetros y a 16 kilómetros al oeste de la citada ciudad.

El segundo movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.5 y se registró a las 12:26 hora local (15:26 GMT), a 15 kilómetros al oeste de Punitaqui y a la misma profundidad del anterior.

No se reportaron daños a personas ni efectos en la infraestructura de la zona y se mantiene el monitoreo ante posibles réplicas.

El pasado 12 de febrero se produjeron otros dos temblores de magnitud 6.1 y 4.6, con epicentro en la misma zona oeste de Punitaqui, a 54 y 44 kilómetros de profundidad, respectivamente.

Los reportes del Centro Sismológico Nacional dan cuenta de una serie de movimientos telúricos que se han venido produciendo en el último mes en la zona, con magnitudes superiores de 3.0. (ANSA).