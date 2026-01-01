Sismo: Temblor registrado en varias regiones de EEUU

De acuerdo con los primeros datos difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registraron sismos de distinta magnitud en varios puntos del país, algunos de los cuales fueron percibidos por la población, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales significativos.

Las autoridades indicaron que los eventos sísmicos se produjeron en zonas con actividad tectónica conocida, donde este tipo de fenómenos no resulta inusual, aunque cada episodio es monitoreado de manera individual para evaluar su alcance y eventuales réplicas.

El USGS mantiene activos sus sistemas de vigilancia sísmica en tiempo real, que permiten detectar movimientos incluso de baja magnitud y recopilar reportes ciudadanos a través de plataformas digitales. Estos datos son utilizados para ajustar las mediciones iniciales y ofrecer un panorama más preciso del fenómeno.

En algunos casos, residentes de áreas cercanas a los epicentros informaron haber sentido vibraciones breves, movimientos de objetos livianos o sacudidas leves, sin que se registraran interrupciones importantes en servicios públicos o infraestructuras críticas.

Estados Unidos cuenta con varias regiones de alta y moderada actividad sísmica, entre ellas la costa oeste, especialmente California y Alaska, así como sectores del centro y este del país donde, si bien los sismos son menos frecuentes, pueden resultar perceptibles cuando ocurren a poca profundidad.

Los especialistas recuerdan que la mayoría de los sismos registrados en el país son de baja intensidad y no provocan daños, aunque el monitoreo constante es clave para evaluar riesgos y mantener actualizados los protocolos de prevención.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones habituales ante eventos sísmicos, como mantenerse informados a través de fuentes oficiales, revisar estructuras edilicias si el temblor fue perceptible y seguir las indicaciones de los organismos locales de emergencia en caso de nuevas actualizaciones.

Asimismo, subrayaron que la información disponible puede modificarse a medida que se procesan nuevos datos, por lo que se continúa evaluando la situación en coordinación con agencias estatales y locales. (ANSA).