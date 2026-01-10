Sismo: terremoto en Calabria, se percibió en Malta

Hubo considerable temor, pero no daños, en Siracusa, Catania y Messina, donde el terremoto se sintió incluso en viviendas de planta baja.

"No hay informes de heridos ni daños materiales por el terremoto de esta mañana. Solo se reportaron momentos de temor", declaró Massimo Minutoli, concejal de Protección Civil del Ayuntamiento de Messina.

"Seguimos monitoreando la situación del viento, ya que se esperan ráfagas muy fuertes hoy, y mantendremos informada a la población", añadió.

El terremoto también causó considerable preocupación en Taormina y municipios vecinos. "A partir de las 6:00 h, el tráfico ferroviario en la línea Catanzaro-Melito entre Roccella y Melito se ha suspendido como medida de precaución para permitir una inspección de la línea tras un terremoto con epicentro en el mar Jónico", según el sitio web de la Red de Ferrocarriles Italianos.

"Los técnicos están realizando las comprobaciones necesarias en la línea", indicó la compañía.

Alarma, pero sin daños, también en Malta tras el sismo registrado en el mar Jónico, frente a la costa de Calabria.

Miles de personas se despertaron por el fuerte temblor que sacudió las costas del archipiélago.

Los sismógrafos del Grupo de Monitoreo e Investigación Sísmica de la Universidad de Malta detectaron el temblor, un segundo después de que el INGV de Roma registrara el evento.

Según el Centro Sismológico Euromediterráneo, el epicentro del terremoto se localizó en el mar Jónico, a 62 kilómetros al sur de la costa calabresa, a una profundidad de 58 kilómetros.

El temblor fue el más fuerte de un enjambre sísmico que lleva una semana en curso.

Aunque Malta no se encuentra sobre una falla sísmica importante, el lecho marino que rodea el Mediterráneo central está cerca del límite tectónico entre las placas africana y euroasiática. (ANSA).