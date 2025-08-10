Sismo: unos 4 heridos y 10 edificios colapsados en Turquía

“Los cuidados de los cuatro heridos continúan en nuestros hospitales y sus vidas no están en peligro”, declaró el ministro de Salud turco Kemal Memisoglu en su cuenta de la red social X.

Alrededor de diez edificios se derrumbaron en Sindirgi, el epicentro del terremoto, entre ellos un edificio de tres pisos en el centro de la ciudad donde vivían seis personas, anunció el alcalde Serkan Sak a la cadena privada turca NTV.

“Se han extraído cuatro personas de los escombros. (...)

Edificios y mezquitas han sido destruidos, pero no se han producido víctimas mortales”, añadió. Otras dos personas han sido extraídas sanas y salvas de los escombros en Sindirgi, según informó el ministro del Interior turco Ali Yerlikaya.

