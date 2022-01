Sissoko, agente de Dembélé: "Hay amenazas de no jugar más y eso está prohibido"

El agente del jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, aseguró que su representado ha recibido "amenazas de no jugar más" como blaugrana en caso de no aceptar la oferta de renovación y apuntó que los dirigentes del Barça van a "perder" al francés "ellos solos".

"Si el Barcelona hubiera querido negociar, podría haber intentado sentarse a discutir con nosotros. Pero no hay discusión y solo amenazas de no jugar más en su equipo. Y eso está prohibido. Defenderemos los derechos de Ousmane Dembélé", comentó el agente en una entrevista a 'RMC Sport'.

Sissoko aseguró, en este sentido, que no ha habido negociación, sólo una oferta a la que no han contestado, negando además que tengan ya claro qué sucederá con el todavía jugador blaugrana, a quien su técnico Xavi Hernández ve como una pieza clave a nivel deportivo.

"Estoy aquí para defender los intereses de mi jugador. No estamos aquí para alimentar los debates en las redes sociales. Pero hay que decir la verdad. Sí, tenemos demandas exigentes, pero ya hemos demostrado que la carrera de Ousmane no está dictada por el dinero, de lo contrario no estaría aquí", apeló.

Y de cara al futuro del jugador, ambigüedad. "No sabemos lo que vamos a hacer, no hay nada hecho. Pero los dirigentes están perdiendo solos a Ousmane. Desde el principio demostramos que queríamos negociar, con condiciones claro, pero sin cerrar la puerta", manifestó.