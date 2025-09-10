Sistema eléctrico de Cuba vuelve a colapsar

(Agrega citas, detalles y contexto)

LA HABANA, 10 sep (Reuters) - La red eléctrica de Cuba colapsó el miércoles por la mañana, dijo el Ministerio de Energía y Minas, la cuarta vez que se produce una situación de este tipo en menos de un año.

El colapso de la deteriorada red sigue a una serie de apagones en el país, severamente afectado por la escasez de combustible, los huracanes y la crisis económica.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada de la Central Termoélectrica, CTE Guiteras, no obstante se investigan las causas", dijo el Ministerio.

"Ya comenzó el proceso de restablecimiento", añadió. Las autoridades informaron que el corte nacional de la red se produjo a las 1314 GMT.

Las autoridades dijeron que habían comenzado el proceso de restablecimiento de las plantas generadoras, que tienen décadas de antigüedad, aunque no han dado un plazo para la reposición del servicio.

La mayoría de los cubanos fuera de La Habana lleva reiterados meses conviviendo con los apagones que han alcanzado ya un máximo de alrededor de 20 horas diarias sin servicio en las últimas semanas.

En las calles de La Habana ya era visible la ausencia de las luces de los semáforos y las personas habían comenzado a retornar a sus casas ante la incertidumbre del restablecimiento del servicio eléctrico.

"Ya he salido del trabajo y voy para la casa para ir organizando todo en el hogar. Ahora hay que esperar. No tenemos de otra", dijo contrariada Danai Hernández, de 45 años, en una popular esquina del distrito El Vedado.

Ante la situación del colapso eléctrico, el sitio oficial Cubadebate dijo que en la provincia de Ciego de Ávila el gobierno local ha comenzado la distribución de agua potable en carros cisternas y las entidades de comercio elaboran alimentos para ser trasladados a los barrios.

Raúl Ernesto Gutiérrez, de 46 años y quien está de paso por La Habana, dijo que "esto ahora es una locura aquí, se para todo".

"Ahora se cocina con carbón nuevamente, con leña. Es complejo, estresante y frustrante también", señaló.

El Ministerio de Energía y Minas dijo el domingo a través de X que un disparo en la línea de 220 kV en el tramo de Nuevitas-Las Tunas había provocado la desconexión del sistema eléctrico en las cinco provincias del oriente del país: Las Tunas, Holguín Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. (Reporte de Nelson Acosta; reporte adicional de Alien Fernández Editado por Javier López de Lérida y Javier Leira)