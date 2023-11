OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--nov. 15, 2023--

H. ikeuchi & co., ltd., una empresa japonesa especializada en la fabricación de boquillas y equipos de pulverización, lanzó una campaña a nivel mundial para dar a conocer los sistemas de control de humedad con tecnología dry fog. estos sistemas no sólo mitigan en forma eficaz los problemas de electricidad estática en los procesos de tecnología de montaje en superficies (surface-mount technology - smt) sino que también reducen significativamente las emisiones de co2 y los costos relacionados con el consumo de energía.

" Dry Fog," se genera a través de boquillas pulverizadoras especializadas desarrolladas exclusivamente por IKEUCHI y consiste en gotas de agua ultrafinas, que miden 10 μm de diámetro o menos. La particularidad de este sistema es que estas minúsculas gotas no estallan al entrar en contacto con los objetos, sino que rebotan y mantienen los productos y los equipos completamente secos. Esta característica excepcional hace que el sistema sea óptimo para su uso en la fabricación de productos electrónicos, especialmente en los procesos SMT, donde la humedad representa un problema.

Cuando la boquilla pulveriza la niebla seca, ésta se dispersa rápidamente en el aire, aumentando eficazmente los niveles de humedad. Esto garantiza un entorno de humedad óptimo, incluso en instalaciones de fabricación espaciosas, evitando los problemas derivados de la sequedad y la electricidad estática en los procesos SMT. Estos problemas incluyen daños por descarga electrostática (ESD), errores de recogida y colocación durante el montaje de chips, calidad inconsistente en la impresión de soldaduras, partículas en suspensión en el aire que se adhieren a los productos y malestar de los operarios debido a la escasa humedad. Todos estos problemas conocidos pueden evitarse utilizando los sistemas de control de humedad Dry Fog, que mejoran la calidad y la eficacia de la producción.

Además, los sistemas de control de humedad Dry Fog reducen considerablemente el impacto ambiental. Cambiar los humidificadores de vapor convencionales, que utilizan aceite combustible pesado, por la tecnología Dry Fog reduce notablemente las emisiones de CO2 y ahorra costos en el consumo de energía. De hecho, se han dado casos de éxito en los que Dry Fog redujo las emisiones de CO2 en un 70% y representó un ahorro anual de costos de energía de 50.000 dólares.

Antes de recomendar un sistema, nuestros representantes de ventas especializados realizan evaluaciones in situ y conversan exhaustivamente con los clientes. Este enfoque coordinado garantiza el diseño de un sistema óptimo de control de humedad que se adapta a cada lugar.

Aprovechando nuestra red mundial y el éxito probado que hemos logrado en numerosos países, IKEUCHI se compromete a ayudar a nuestros clientes a resolver los problemas a los que se enfrentan y a contribuir a los ODS en cada país.

Red mundial: EE. UU., Europa, China, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Japón.

