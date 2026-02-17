Sitios web falsos de Juegos de Invierno engañan a miles de personas, dice empresa de ciberseguridad

MILÁN, 17 feb (Reuters) - La empresa de ciberseguridad Bitdefender anunció el martes que descubrió una ‌oleada de estafas en ‌línea ⁠que utilizan sitios web casi idénticos a la tienda oficial de productos de Milano Cortina para engañar ​a compradores de ⁠Europa ⁠y Estados Unidos.

Bitdefender Labs afirmó que la estafa se estaba ​propagando a través de anuncios fraudulentos en las plataformas de ‌Meta que promocionaban descuentos de hasta el ​80% en productos supuestamente oficiales de ​los Juegos Olímpicos de Invierno.

Los usuarios que hacen clic en los anuncios son redirigidos a sitios web similares diseñados para recopilar datos de pago, direcciones postales, números de teléfono, cuentas de correo electrónico y, en ​algunos casos, incluso credenciales de inicio de sesión.

Las víctimas pueden recibir productos falsificados o ⁠no recibir nada, y corren el riesgo de que sus datos personales se vean comprometidos.

Según ‌Bitdefender, la estafa se basa en réplicas muy convincentes de la tienda oficial de los Juegos. Los responsables de la cita olímpica y Meta no han hecho declaraciones al respecto por el momento.

Muchos de los dominios falsos se registraron con solo unos días de diferencia ‌y se promocionan a través de páginas de Facebook recién creadas. Bitdefender ⁠afirma que esto sugiere una infraestructura coordinada creada para rotar ‌rápidamente y evitar ser detectada.

Muchos de los sitios fraudulentos ⁠desaparecen a las pocas horas o días ⁠de procesar los pagos, sin posibilidad de reembolso.

La empresa afirma que hay sutiles diferencias que pueden revelar el fraude. La tienda oficial anuncia ofertas como "Regístrese y ahorre un 15%", mientras que los sitios ‌clonados promocionan "Regístrese y ahorre un ​80%".

La magnitud y la sofisticación de la operación significan que miles de usuarios podrían estar en riesgo a medida que se acerca el final de los Juegos, añadió. (Reporte ‌de Emilio Parodi, editado en español por Javier Leira)