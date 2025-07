Situación "más positiva" en el incendio de Navaluenga (Ávila) que continúa activo con un perímetro de 26 km

VALLADOLID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El incendio forestal de Navaluenga (Ávila) que se declaró a las 14.10 horas del viernes en una zona boscosa con algunas casas diseminadas continúa activo y si bien tras el trabajo realizado esta noche por las unidades que han permanecido en el terreno la situación es "más positiva", todavía queda "mucho trabajo" al tener un perímetro de 26 kilómetros y condiciones meteorológicas adversas desde mediodía. Así lo ha trasladado la Junta a través del perfil de Naturaleza Castilla y León en la red social 'X' (@naturalezacyl), en un mensaje donde se ha explicado que durante la noche se han realizado principalmente labores de remate y afianzamiento del perímetro. El director técnico de Extinción Álvaro Gómez ha detallado que durante la jornada de este sábado la meteorología será similar a la del viernes aunque con un poco de menos riesgo por la velocidad del viento y se prevé que la peor fase del incendio tenga lugar durante la tarde. La Comunidad de Madrid ha enviado tres bombas rurales de bomberos al incendio forestal declarado esta tarde en Navaluenga (Ávila) para proteger al municipio del avance del fuego, tal y como había solicitado la Junta de Castilla y León. Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, también se han enviado dos coches de mando con un oficial y un suboficial de bomberos de la Comunidad de Madrid. El incendio forestal de La Chinita, término municipal de Navaluenga, Ávila, se declaró a las 14.10 horas en una zona boscosa con algunas casas diseminadas, lo que ha provocado la subida a Índice de Gravedad Potencial (IGR) a las 15.50 horas y su posterior subida a situación operativa 2 a las 17.00 horas. Los medios desplegados en el terreno desde el primer momento para garantizar la seguridad de las personas corresponden al Operativo Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL) y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). A las 18.05 horas se ha cursado la petición de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Unidades del Primer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han partido de su base en Torrejón (Madrid) para sumarse a las labores de extinción del incendio declarado en Navaluenga (Ávila), donde trabajan más de 60 medios aéreos y terrestres. Así lo ha informado la Unidad Militar de Emergencias en su perfil de la red social X (@UMEgob), mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge en otro mensaje que se han desplazado hasta el incendio en la provincia abulense cuatro aviones, tres brigadas dependientes de su departamento y una Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP). Por su parte, la Junta, a través de su cuenta de Naturaleza Castilla y León (@Naturalezacyl) ha indicado que la prioridad es detener las llamas y proteger núcleos urbanos de Burgohondo, Navaluenga, Navalmoral y San Juan de la Nava, tras lo que pide evitar circular por carreteras de la zona, sobre todo AV-P-417, para no dificultar tareas de extinción. Esta vía se encuentra cortada en San Juan, al igual que la AV-902 en Puente Nueva, según la información de la Dirección General de Tráfico recogida por Europa Press. Actualmente trabajan en las tareas de extinción para intentar controlar el incendio 62 medios. El mismo se inició en torno a las 14.10 horas y mantiene índice de gravedad y situación operativa 2 ante la posibilidad de que pueda afectar gravemente a bienes forestales y levemente a población y bienes no forestales o que puedan ser necesarios medios extraordinarios y porque puede suponer una "amenaza seria" a poblaciones, bienes o daño forestal, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes, según fuentes del Ejecutivo autonómico. Para el control de las llamas trabajan actualmente 62 medios aéreos y terrestres, entre ellos un técnico, ocho celadores, nueve cuadrillas, once autobombas, dos bulldozer, 14 brigadas una docena de medios aéreos.

