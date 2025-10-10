Skip Schumaker asume como manager de Rangers tras un año conociendo la organización

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Skip Schumaker asumió oficialmente el cargo de manager de los Rangers de Texas, después de casi un año en un puesto de asesor que le permitió observar, estar presente y aprender todo sobre el equipo.

"La oportunidad única de realmente conocer una organización durante un año completo simplemente no suele suceder", recalcó Schumaker el viernes. "Estoy muy agradecido por eso. ... Normalmente, obtienes una o dos entrevistas durante este proceso, y estás tratando de averiguar si es el lugar adecuado para ti. Inmediatamente supe que estábamos alineados en lo que pensamos".

La presentación formal de Schumaker se produjo una semana después de que los Rangers tomaron la decisión esperada de nombrar al Manager del Año de la Liga Nacional 2023 como reemplazo de Bruce Bochy. Obtuvo un contrato de cuatro años hasta la temporada de 2029.

Texas fue el primero de los ocho equipos de las Grandes Ligas con una vacante de manager en cubrir su puesto. Los Rangers no buscaron lejos ni tardaron mucho.

De hecho, nunca salieron de la organización para entrevistar a nadie más.

Schumaker, de 45 años, se unió a Texas como asesor sénior en operaciones deportivas en noviembre pasado después de haber dirigido a Miami durante dos temporadas. Había estado en el personal de San Diego de 2018 a 2021 y fue el coach de banca de San Luis en 2022.

Chris Young, presidente de operaciones de béisbol de los Rangers, dijo que él y otros en la organización rápidamente desarrollaron una relación con Schumaker a través de discusiones de béisbol y entendiendo cómo cada uno veía el juego.

"A lo largo de esas conversaciones, se hizo muy evidente para nosotros que Skip es la persona perfecta para guiarnos hacia adelante", expresó Young. "Tiene estándares tremendos. Comparte la misma creencia y alineación en términos de cultura. Tiene una energía y personalidad contagiosas, se preocupa por las personas y posee una gran manera de comunicarse".

Dirigiendo a los Marlins

Schumaker era un manager novato en 2023, cuando llevó a los Marlins a un récord de 84-78 y a un lugar en los playoffs. Esa fue la misma temporada en que fue el mejor manager de la Liga Nacional, y los Rangers ganaron su único título de la Serie Mundial en el debut de Bochy con ellos.

Miami cayó a 62-100 en 2024 después de cambios en la gerencia y con una plantilla diezmada por canjes y lesiones. Schumaker había solicitado antes de esa temporada la anulación de la opción de club para extenderle el convenio en 2025.

Conectando con Bochy

Poco después de que Schumaker asumió como asesor con los Rangers el año pasado, recibió una llamada alentadora de Bochy, campeón de la Serie Mundial en cuatro ocasiones a lo largo de sus 28 temporadas como manager con San Francisco, San Diego y Texas.

"Eso rompió el hielo y me hizo sentir cómodo", comentó Schumaker.

“Me permitió asistir a reuniones, estuvimos enviándonos mensajes de texto durante la temporada de vez en cuando. Así que estoy muy agradecido por cómo manejó esto y me permitió aprender de él”.

Bochy, de 70 años, estaba al final de su contrato de tres años con los Rangers después de una temporada de 81-81, el primer récord de 0,500 en las 65 temporadas de la franquicia. Fue la segunda temporada seguida sin foja positiva desde su título de la Serie Mundial.

Tanto él como Young tomaron la decisión mutua el 29 de septiembre, un día después de la temporada regular, de terminar su etapa como manager con el equipo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.