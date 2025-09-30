Skubal regresa a Cleveland para enfrentar a los Guardians tras una mala entrada la semana pasada

CLEVELAND (AP) — El as de los Tigres Tarik Skubal volverá el martes al montículo en el Progressive Field para el primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana contra Cleveland.

La apertura se produce una semana después de que el zurdo de Detroit tuviera una pesadilla en la sexta entrada contra los Guardianes.

Skubal lanzó una recta de 99 mph que golpeó a David Fry en la nariz y la cara después de que el bateador designado de Cleveland se cuadrara para tocar. Skubal estaba angustiado e inmediatamente dejó caer su gorra y guante antes de cubrirse la boca con incredulidad.

Fry fue hospitalizado durante la noche y sufrió una fractura de nariz y fracturas faciales. Skubal fue a visitar a Fry al hospital y ambos equipos han dicho que no hubo mala intención de por medio.

Sin embargo, el actual Cy Young de la Liga Americana se encontró en una posición difícil cuando se le preguntó si era mejor regresar a ese mismo montículo tan rápidamente o si hubiera sido mejor que sucediera la próxima temporada.

"Eso me pone en una mala posición, saber cómo responder a eso. Sí, realmente no sé cómo responder a esa pregunta. Lo siento", dijo Skubal.

Skubal también cometió un error de lanzamiento, un lanzamiento descontrolado y un balk en el inning. Los Guardianes se recuperaron para tomar una ventaja de 3-2 antes de ganar 5-2. La victoria permitió a Cleveland igualar a Detroit por el liderato de la División Central de la Liga Americana, con los Guardianes eventualmente llevándose el título.

El manager de los Tigres AJ Hinch piensa que Skubal ha dejado atrás lo que le sucedió a Fry, especialmente al poder visitarlo en el hospital y ver que Fry iba a estar bien.

"No creo que Tarik se vea afectado por mucho más que la adrenalina que necesita controlar al entrar en el Juego uno de una serie de playoffs, algo que ya ha hecho antes", dijo Hinch. "Estuvimos en esta misma posición el año pasado, y él entró y tuvo un juego increíble usando esa energía y esa adrenalina".

Skubal tuvo un récord de 13-6 durante la temporada regular con una efectividad de 2,21, la más baja de la Liga Americana, y un WHIP de 0,89. Fue segundo en ponches con 241.

Este será el quinto inicio de Skubal contra los Guardianes esta temporada. Tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 0,64 y mantuvo a Cleveland con un promedio de bateo de ,165. Lanzó un juego completo de dos hits el 25 de mayo y siete entradas en blanco el 6 de julio.

"Creo que no solo es uno de los mejores, sino que es élite en lo que hace", dijo Bryan Rocchio, el infielder venezolano de los Guardianes sobre enfrentar a Skubal. "Obviamente es difícil, pero le gusta competir. Es uno de mis lanzadores favoritos por la forma en que lanza también".

Sin embargo, Skubal tiene un récord de 3-4 en 14 aperturas de carrera contra Cleveland, incluyendo la postemporada, con una efectividad de 2,50.

Hizo dos aperturas en la serie divisional de la Liga Americana del año pasado y permitió cinco carreras en seis entradas en la victoria 7-3 de los Guardianes en el quinto y decisivo juego.

Gavin Williams (12-5, 3,06 de efectividad) subirá al montículo por los Guardianes el martes.

El derecho ha sido el mejor en la rotación desde el receso del Juego de Estrellas, con un récord de 7-1 y una efectividad de 2,18. Logró una marca de 2-0 con una efectividad de 1,06 en tres aperturas contra Detroit esta temporada.

Williams ha tenido un resurgimiento en su carrera este año después de un récord de 6-15 en sus dos primeras temporadas.

"Estoy un poco deslumbrado por poder comenzar un juego de playoffs. Es fenomenal. Que confíen en mí para ir en el Juego 1, es increíble", dijo.

Los Guardianes ganaron la serie de la temporada, llevándose ocho de los 13 juegos, incluyendo cinco de los últimos seis. Sin embargo, los Tigres tuvieron un récord de 4-2 en Cleveland.

Los Guardianes llegaron a tener una marca de 40-48 y estaban rezagados a 15 juegos y medio después de que Detroit completara una barrida de tres juegos el 6 de julio. Cleveland cerró 48-26 el resto del camino y ganó la división por un juego, completando la mayor remontada en la historia de la división o liga en el béisbol.

Los Bravos de Boston de 1914 estaban 15 juegos atrás en la Liga Nacional el 4 de julio y se recuperaron para ganar por 10 juegos y medios, según el Elias Sports Bureau. Desde que el béisbol pasó a jugar por divisiones en 1969, el mayor déficit superado había sido de 14 juegos por los Yankees de Nueva York de 1978 para ganar el Este de la Liga Americana.

Esta es la tercera semana consecutiva que los Tigres y los Guardianes se enfrentan. Cleveland barrió los tres juegos en Detroit del 16 al 18 de septiembre y luego ganó dos de tres en casa del 23 al 25 de septiembre.

"No sé si es una ventaja o una desventaja, simplemente es. Por supuesto que sucedió de esta manera", dijo el manager de Cleveland Stephen Vogt cuando se le preguntó si la familiaridad en esta época del año es una ventaja o no. “Los conocemos bien, ellos nos conocen bien".

