Skyworks Aeronautics Anuncia el Pedido de 100 Aviones Eléctricos eGyro™ con Opciones para Otros 100 Más Adicionales de un Consorcio de Mint Air y Mobius.energy

Hoy, Skyworks Aeronautics (“Skyworks”) anuncia el pedido de 100 aviones de despegue y aterrizaje verticales eléctricos (electrically powered Vertical Take-Off and Landing, eVTOL) eGyro™ de un consorcio de Mint Air (“Mint”) y Mobius.energy Corp (“Mobius”) con opciones para otros 100 aviones adicionales.

Notional depiction of the Skyworks eGyro™ (Photo: Business Wire)

“Un consorcio liderado por Mint Air se compromete a brindar soluciones de aeronaves eléctricas seguras, eficaces y rentables a Corea del Sur, y estamos absolutamente encantados de que hayan seleccionado nuestro eGyro para que sea su avión preferido e iniciar la operación del servicio de eVTOL líder en Corea. Esperamos realizar nuestras primeras demostraciones públicas del eGyro en Corea y lanzar la plataforma Urban Air Mobility (UAM) (Movilidad Aérea Urbana) del eGyro en el mercado coreano”, expresó John Michel, cofundador y director ejecutivo de Skyworks.

“Nos complace anunciar eGyro de Skyworks como la plataforma de UAM de lanzamiento para Mint Air. Las ventajas fundamentales de seguridad y rendimiento del eGyro permitirán a Mint Air acelerar la adopción del transporte de pasajeros intraurbano e interurbano en Corea”, indicó Eugene Choi, director ejecutivo de Mint Air.

El consorcio liderado por Mint Air y Skyworks firmó una Carta de Intención (Letter of Intent, LOI) para la asociación exclusiva en Corea del Sur. El consorcio colaborará con Skyworks para desarrollar un programa de capacitación piloto y capacidad de mantenimiento y reparación en Corea para la operación eficaz de la flota de eGyro.

El eGyro aprovechará la novedosa arquitectura del módulo de batería de Mobius y el bajo costo total de propiedad, al brindar un modelo comercial de energía como servicio. “La alta densidad de energía, el aumento de potencia incomparable y la excelente gestión térmica de los módulos de batería de Mobius respaldan nuestros esfuerzos para producir un avión con alcance y rendimiento de primera clase clase. Nos complace enormemente ser la plataforma de lanzamiento de la UAM para el módulo de batería y el servicio de Mobius”, indicó Don Woodbury, asesor principal de Tecnología y cofundador de Skyworks.

Jongwon “JP” Park, director de Estrategia y cofundador de Mobius, expresó: “Mobius está construyendo una alianza global de baterías de aviación y nuestra asociación con Skyworks para llevar el eGyro al mercado coreano marca un hito importante. Skyworks es el primero de muchos clientes que reconocieron el rendimiento y la seguridad de la batería de Mobius”.

Acerca de Mint Air

Mint Air es una empresa emergente en modo sigiloso que hasta ahora crea un servicio de Movilidad Aérea Avanzada en Corea del Sur. El enfoque de Mint Air es facilitar un ecosistema de socios para acelerar la adopción del vuelo eléctrico en Corea. Mint Air, exempresa global de fabricación de piezas de ingeniería, aprovechará su experiencia comercial global y su red para acelerar el desarrollo del ecosistema de la Movilidad Aérea Urbana en los mercados de la región Asia Pacífico. Al comenzar con la operación de taxis aéreos, Mint Air aspira a convertirse en una empresa global de fabricación de aviones eléctricos que construya una cadena de suministro de aviones eléctricos, desarrolle la capacidad de fabricación de piezas críticas y, finalmente, ensamble eGyro en Corea. Para obtener más información acerca de la empresa, ingrese a www.mintair.kr.

Acerca de Mobius

Mobius.energy está desarrollando una arquitectura de módulo de batería novedosa, segura, ligera y energéticamente eficaz. La alta tasa de descarga del módulo proporciona un aumento de potencia bajo demanda necesario durante el despegue de aviones eléctricos a 7 C, que puede durar más de 6 minutos. Su tasa de carga igualmente alta permite una carga rápida en menos de 10 minutos. Su diseño ligero, simple y compacto permite un fácil mantenimiento, un intercambio en el lugar, y una reutilización y un reciclaje rentables. El objetivo de Mobius es crear un servicio de suscripción, mantenimiento y recuperación de baterías, incluidas la reutilización de la segunda vida útil y el reciclaje al final de la vida útil de las baterías, para permitir la economía circular y contribuir así a la descarbonización de la industria de la aviación. Para obtener más información sobre la empresa, ingrese a www.mobius.energy

Acerca de Skyworks Aeronautics

Skyworks Aeronautics es el líder mundial en la ciencia y tecnología de la aeronáutica del autogiro y se enfoca en el diseño y el desarrollo del autogiro de alto rendimiento. Los autogiros de Skyworks ofrecen alternativas más accesibles, seguras y de mayor rendimiento para aviones independientes de la pista.

Skyworks cuenta con más de 40 patentes y otras más en curso, todas obtenidas en un esfuerzo por cambiar radicalmente no solo la forma en que se perciben los autogiros, sino también el modo en que se utilizan. Desde el transporte masivo de personal, la agricultura, la defensa y la protección de fronteras hasta el cambio de las economías de los países en desarrollo, el objetivo de Skyworks es modificar la naturaleza del vuelo vertical. Para obtener más información sobre la empresa, sus productos y los miembros individuales del equipo de Skyworks, ingrese a www.skyworks-aero.com

