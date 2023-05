SLB anuncia los resultados financieros del primer trimestre de 2023

R铆o de janeiro--(business wire)--may. 1, 2023--

Fuerte crecimiento y atributos amplios

Olivier Le Peuch, director ejecutivo de SLB, coment贸: 芦Estoy muy satisfecho con nuestro comienzo de 2023. Hemos logrado un fuerte crecimiento interanual de los ingresos y una expansi贸n de los m谩rgenes a una escala que refuerza la confianza en nuestros objetivos financieros para todo el a帽o. El trimestre se caracteriz贸 por una intensa din谩mica de actividad en alta mar y en las cuencas internacionales m谩s amplias, sobre todo en Construcci贸n de pozos y Sistemas de producci贸n禄.

芦En comparaci贸n con el mismo per铆odo del a帽o anterior, los ingresos crecieron un 30 %; el EBITDA ajustado, un 43 %; la GPA excluidos gastos y cr茅ditos, un 85 %; y el margen operativo del segmento antes de impuestos, 298 puntos b谩sicos (pb). Todas las Divisiones crecieron, tanto en Norteam茅rica como en los mercados internacionales, lo que refleja la solidez de nuestra cartera en todas las geograf铆as y l铆neas de negocio. El crecimiento de los ingresos super贸 al del n煤mero de plataformas, tanto en Norteam茅rica como en el resto del mundo, lo que representa el mayor crecimiento trimestral interanual en m谩s de una d茅cada禄.

芦En t茅rminos secuenciales, los ingresos crecieron un 4 % en Norteam茅rica, nuestro octavo trimestre consecutivo de crecimiento, gracias a nuestra exposici贸n a las cuencas y segmentos de mercado m谩s resilientes. A escala internacional, el descenso secuencial de los ingresos fue menos pronunciado que las tendencias hist贸ricas, ya que los efectos estacionales se vieron compensados, en parte, por el fuerte aumento de la actividad.

芦Seguimos observando una evoluci贸n positiva de los precios a medida que nuestro rendimiento se diferencia, aumenta la adopci贸n de tecnolog铆a, se ajustan las condiciones de los contratos para compensar la inflaci贸n y la capacidad de servicio sigue ajust谩ndose en los principales mercados internacionales. Con este panorama, nuestros clientes colaboran con nosotros de forma m谩s activa para mejorar su rendimiento operativo, alcanzar objetivos de descarbonizaci贸n y reducir los costos generales mediante un mayor uso de nuestras tecnolog铆as diferenciadas禄.

芦El flujo de caja de las operaciones del primer trimestre fue de 330 millones de d贸lares, lo que refleja la acumulaci贸n estacional de capital circulante en el primer trimestre, que servir谩 de respaldo a nuestro crecimiento previsto para el a帽o y al pago de nuestros incentivos anuales. Se prev茅 que la generaci贸n de flujo de caja libre se acelere a lo largo del a帽o, en consonancia con las tendencias hist贸ricas禄.

Gran comienzo de a帽o asentado en un Core muy s贸lido

芦En t茅rminos interanuales, nuestras divisiones Core crecieron colectivamente un 34 % y ampliaron los m谩rgenes operativos en m谩s de 300 puntos b谩sicos. Cada una de esas tres divisiones registr贸 un crecimiento muy fuerte y ampli贸 sus m谩rgenes gracias al aumento de la actividad, los precios y la adopci贸n de tecnolog铆a禄.

芦En nuestro Core, seguimos aprovechando la cartera tecnol贸gica m谩s completa del sector con tecnolog铆as revolucionarias adaptadas para la cuenca, soluciones digitales avanzadas y una capacidad inigualable de integraci贸n en toda la cadena de valor, desde el subsuelo hasta los procesos intermedios禄.

芦En nuestra divisi贸n Soluciones digitales e integraci贸n, las ventas digitales registraron un fuerte crecimiento interanual que coincide con nuestra ambici贸n estrat茅gica, ya que seguimos garantizando nuevos contratos y acelerando las soluciones en la nube y de borde. Sin embargo, el aumento de las ventas digitales durante el trimestre se vio contrarrestado en gran medida por un descenso de los ingresos de Asset Performance Solutions (APS), derivado de las interrupciones de producci贸n en Ecuador y de los menores ingresos de nuestro activo Palliser en Canad谩禄.

Un ciclo resiliente impulsado por los mercados internacionales y de alta mar

芦Desde un punto de vista macroecon贸mico, mantenemos nuestras perspectivas plurianuales de car谩cter muy constructivo, ya que los atributos del ciclo alcista y los principales motores de la actividad siguen evolucionando de forma muy positiva. Los mercados internacionales y de alta mar siguen experimentando una fuerte reactivaci贸n de la actividad impulsada por proyectos de desarrollo y expansi贸n de la capacidad resilientes y de ciclo largo. Sin embargo, el mercado terrestre norteamericano, que ha liderado este ciclo alcista en sus inicios, podr铆a registrar un estancamiento de la actividad en 2023 debido a la bajada de los precios del gas y a la restricci贸n de capital por parte de los operadores privados de exploraci贸n y producci贸n禄.

芦En t茅rminos generales, las perspectivas de la actividad mundial para la totalidad del a帽o siguen siendo muy s贸lidas. A lo largo del primer trimestre, la resiliencia, amplitud y durabilidad de este ciclo alcista se han hecho m谩s evidentes, en especial en los mercados internacionales. Los siguientes factores ponen de relieve estos atributos禄.

芦En primer lugar, existe un mayor reconocimiento de las perspectivas positivas de la demanda de petr贸leo y gas a largo plazo y de la posibilidad de un mayor repunte de la demanda en el segundo semestre del a帽o. Adem谩s, las recientes decisiones de la OPEP+ mantienen los precios de las materias primas en niveles favorables, lo que da a los operadores m谩s confianza para ejecutar sus proyectos禄.

芦En segundo lugar, inversiones de amplio alcance para ampliar la capacidad petrolera y diversificar el suministro de gas se han visto reforzadas por los planes de gastos de capital anunciados recientemente por las principales compa帽铆as petroleras internacionales (IOC) y nacionales (NOC). La mayor铆a de los presupuestos anunciados destacan un aumento significativo del gasto que respalda el crecimiento plurianual de la actividad en cuencas de recursos clave de todo el mundo. De hecho, esperamos que las inversiones se ampl铆en a煤n m谩s a escala internacional, ya que la b煤squeda de la diversidad del suministro se mantiene como una prioridad mundial y adquiere mayor urgencia禄.

芦Por 煤ltimo, en tercer lugar, la durabilidad del ciclo actual se ve acentuada por la naturaleza de las inversiones en curso, con la aparici贸n del gas como combustible de transici贸n energ茅tica a largo plazo y facilitador de la seguridad energ茅tica, el protagonismo de los proyectos de ciclo largo y el giro hacia Oriente Medio y las cuencas marinas como pilares del crecimiento de la oferta. Por 煤ltimo, es probable que el retorno de la exploraci贸n y la evaluaci贸n a escala mundial prolongue este ciclo de inversi贸n durante varios a帽os禄.

芦En conjunto, esta din谩mica del mercado favorece nuestros puntos fuertes y crea una posici贸n ventajosa para SLB. Con nuestra estrategia, presencia mundial, capacidades de integraci贸n 煤nicas y acciones de cartera hemos reforzado nuestra capacidad para apoyar a nuestros clientes禄.

Crecimiento secuencial de los ingresos y ampliaci贸n de los m谩rgenes

芦De cara al segundo trimestre, esperamos un fuerte crecimiento derivado de la recuperaci贸n estacional en el hemisferio norte, los proyectos de ampliaci贸n de capacidad en Oriente Medio, que se encuentran en diversas fases de puesta en marcha, y una s贸lida actividad en Asia y el 脕frica subsahariana. Este panorama de crecimiento respalda una amplia expansi贸n secuencial de los m谩rgenes en todas las divisiones y zonas geogr谩ficas禄.

芦Me entusiasma nuestro comienzo de a帽o, que nos da a煤n m谩s confianza en nuestros objetivos para todo el a帽o 2023 y para todo el ciclo. Estamos centrados en la ejecuci贸n, el apoyo a nuestros clientes y el cumplimiento de nuestros objetivos para el ejercicio禄.

芦Quisiera dar las gracias a nuestro equipo por ofrecer estos s贸lidos resultados y cumplir con nuestros clientes y accionistas禄.

Otros acontecimientos para destacar

Durante el trimestre, SLB recompr贸 aproximadamente 4,4 millones de acciones ordinarias a un precio medio de 52,65 d贸lares por acci贸n, por un importe total de 230 millones de d贸lares.

El 3 de febrero de 2023, SLB concret贸 la adquisici贸n de Gyrodata Incorporated, una empresa especializada en tecnolog铆a girosc贸pica de posicionamiento y prospecci贸n de pozos. La transacci贸n incorpora las tecnolog铆as de colocaci贸n y prospecci贸n de pozos de Gyrodata al negocio de Construcci贸n de pozos de SLB, con lo que mejora a煤n m谩s su capacidad para ofrecer soluciones de perforaci贸n innovadoras.

El 20 de abril de 2023, el Consejo de Administraci贸n de SLB aprob贸 un dividendo trimestral en efectivo de 0,25 d贸lares por acci贸n de las acciones ordinarias en circulaci贸n, pagadero el 13 de julio de 2023 a los accionistas que consten en los registros el 7 de junio de 2023.

Ingresos del primer trimestre por 谩rea geogr谩fica

$1698

$1633

$1282

4%

32%

1617

1619

1204

-

34%

1974

2067

1404

-5%

41%

2394

2508

2024

-5%

18%

53

52

48

N/s

N/s

$7736

$7879

$5962

-2%

30%

$5985

$6194

$4632

-3%

29%

$1698

$1633

$1282

4%

32%

Internacional

Los ingresos en Latinoam茅rica, de 1600 millones de d贸lares, aumentaron un 34 % interanual por la fuerte actividad de perforaci贸n y la mejora de los precios, las mayores ventas de sistemas de producci贸n en alta mar en Brasil y Guyana, y el aumento de los trabajos de estimulaci贸n en Argentina. En t茅rminos secuenciales, los ingresos se mantuvieron pr谩cticamente estables, ya que el aumento de la actividad de perforaci贸n se vio contrarrestado por la reducci贸n de los ingresos de APS en Ecuador debido a interrupciones de la producci贸n.

En Europa y 脕frica, los ingresos de 2000 millones de d贸lares, suponen un crecimiento del 41 % interanual, principalmente por las mayores ventas de sistemas de producci贸n en Europa y Escandinavia y el aumento de la actividad de exploraci贸n y producci贸n en alta mar en 脕frica. En t茅rminos secuenciales, los ingresos disminuyeron un 5 %, como consecuencia principalmente de Rusia. Sin contar Rusia, los ingresos crecieron un 2 % debido a la mayor actividad de perforaci贸n de nuevos proyectos en Angola, Gab贸n y Namibia y al aumento de las ventas de sistemas de producci贸n en Europa.

Los ingresos en Oriente Medio y Asia, de 2400 millones de d贸lares, aumentaron un 18 % interanual debido a una mayor actividad de perforaci贸n, intervenci贸n y evaluaci贸n en Arabia Saudita, Emiratos 脕rabes Unidos, Catar y Om谩n, as铆 como en el Sudeste Asi谩tico y Australia. En t茅rminos secuenciales, los ingresos disminuyeron un 5 % por la menor actividad estacional en Asia, la actividad de estimulaci贸n en Arabia Saudita, afectada por las condiciones meteorol贸gicas, y la reducci贸n de las ventas de sistemas de producci贸n en toda la zona tras las fuertes ventas de fin de a帽o del trimestre anterior.

Norteam茅rica

En Norteam茅rica, los ingresos de 1700 millones de d贸lares representaron un crecimiento del 32 % interanual gracias a la fortaleza de la perforaci贸n terrestre y en alta mar y al aumento de las ventas de sistemas de producci贸n. Los ingresos terrestres en EE. UU. aumentaron, impulsados por el crecimiento de los ingresos de Construcci贸n de pozos, que super贸 el crecimiento del n煤mero de plataformas, adem谩s de los mayores ingresos de Sistemas de producci贸n. Los ingresos en alta mar en Norteam茅rica crecieron gracias al aumento de la actividad de perforaci贸n, las ventas de licencias de datos de exploraci贸n y las ventas de sistemas de producci贸n submarinos en el Golfo de M茅xico. Secuencialmente, los ingresos en Norteam茅rica aumentaron un 4 % debido al incremento de las perforaciones en tierra y en alta mar y al aumento de las ventas de sistemas de producci贸n submarinos, que se vieron parcialmente compensados por los menores ingresos de APS en Canad谩. Los ingresos de Construcci贸n de pozos y Sistemas de producci贸n crecieron un 9 % en t茅rminos secuenciales.

Resultados del primer trimestre por divisi贸n

Soluciones digitales e integraci贸n

$642

$723

$631

-11%

2%

251

288

225

-13%

11%

1

1

1

N/s

N/s

$894

$1012

$857

-12%

4%

$265

$382

$292

-31%

-9%

29,6%

37,7%

34,0%

Los ingresos de 894 millones de d贸lares de Soluciones digitales e integraci贸n aumentaron un 4 % interanual como resultado del crecimiento continuado de las ventas digitales y el aumento de las ventas de licencias de datos de exploraci贸n en el Golfo de M茅xico estadounidense, que se vieron parcialmente compensados por los menores ingresos de los proyectos APS.

En t茅rminos secuenciales, los ingresos disminuyeron un 12 % debido a los menores ingresos de los proyectos APS y a las ventas de licencias de datos digitales y de exploraci贸n, estacionalmente m谩s bajas tras las fuertes ventas de finales de a帽o. El descenso de los ingresos de APS se debi贸 principalmente a una interrupci贸n temporal de la producci贸n en nuestros proyectos de Ecuador debido a un problema en el oleoducto. Adem谩s, el descenso de los precios de las materias primas afect贸 a nuestro proyecto en Canad谩.

El margen operativo antes de impuestos de Soluciones digitales e integraci贸n, del 30 %, disminuy贸 440 puntos b谩sicos interanualmente, ya que el crecimiento continuado de las ventas digitales se vio compensado con creces por los menores ingresos de APS.

El margen de explotaci贸n antes de impuestos disminuy贸 ocho puntos porcentuales debido al descenso estacional de las ventas de licencias digitales y de datos de exploraci贸n y a los menores ingresos de APS. Se espera que el margen operativo antes de impuestos aumente el pr贸ximo trimestre como consecuencia del incremento de las ventas digitales y de los ingresos por proyectos APS.

Rendimiento de yacimientos

$1380

$1430

$1105

-3%

25%

120

123

103

-2%

17%

3

1

2

N/s

N/s

$1503

$1554

$1210

-3%

24%

$242

$282

$160

-14%

52%

16,1%

18,2%

13,2%

Los ingresos por rendimiento de yacimientos, de 1500 millones de d贸lares, crecieron un 24 % interanual gracias al aumento de los servicios de intervenci贸n, evaluaci贸n y estimulaci贸n en todas las 谩reas, tanto en tierra como en alta mar, y tanto en exploraci贸n como en producci贸n. Los ingresos crecieron m谩s de un 30 % tanto en Latinoam茅rica, principalmente por el aumento de la actividad de intervenci贸n, como en Europa y 脕frica, sobre todo por los nuevos proyectos de evaluaci贸n y estimulaci贸n.

En t茅rminos secuenciales, los ingresos disminuyeron un 3 % debido a la reducci贸n estacional de la actividad en Europa y Asia, a las condiciones meteorol贸gicas adversas en Oriente Medio y a los menores ingresos en Rusia. Estos descensos se vieron parcialmente compensados por la fuerte actividad de evaluaci贸n en Latinoam茅rica, mientras que los ingresos en Norteam茅rica se mantuvieron pr谩cticamente estables.

El margen operativo antes de impuestos correspondiente a Rendimiento de yacimientos, del 16 %, aument贸 291 puntos b谩sicos interanualmente, con una mejora de la rentabilidad en el mercado internacional impulsada por el aumento de la actividad y la mejora de los precios en evaluaci贸n, intervenci贸n y estimulaci贸n.

El margen de explotaci贸n antes de impuestos disminuy贸 207 puntos b谩sicos debido a la menor rentabilidad derivada del descenso estacional de la actividad de estimulaci贸n a escala internacional, principalmente en el hemisferio norte, que compens贸 con creces la fuerte expansi贸n de los m谩rgenes en Norteam茅rica.

Construcci贸n de pozos

$2493

$2522

$1865

-1%

34%

711

652

485

9%

47%

57

55

48

N/s

N/s

$3261

$3229

$2398

1%

36%

$672

$679

$388

-1%

73%

20,6%

21,0%

16,2%

Los ingresos por Construcci贸n de pozos, de 3300 millones de d贸lares, aumentaron un 36 % interanual impulsados por la fuerte actividad y las s贸lidas mejoras de precios lideradas por Norteam茅rica y Latinoam茅rica, ambas con crecimientos superiores al 45 %. Los ingresos de Europa y 脕frica aumentaron un 38 %, mientras que los de Oriente Medio y Asia crecieron un 24 % interanual. Tanto en tierra como en alta mar, los ingresos tuvieron un crecimiento de dos d铆gitos en fluidos, mediciones, construcci贸n integrada de pozos, perforaci贸n y venta de equipos.

En t茅rminos secuenciales, los ingresos aumentaron ligeramente, impulsados por el incremento de la actividad de perforaci贸n, medici贸n y construcci贸n integrada de pozos, principalmente en tierra y en alta mar en Norteam茅rica; en Latinoam茅rica, sobre todo en M茅xico y Brasil; y en alta mar en 脕frica. Estos aumentos se vieron parcialmente compensados por menores ingresos en Rusia y reducciones estacionales en Asia.

El margen operativo antes de impuestos de Construcci贸n de pozos, del 21 %, aument贸 444 puntos b谩sicos interanualmente, con una mejora de la rentabilidad en mediciones, perforaci贸n integrada, venta de equipos y fluidos en la mayor铆a de las 谩reas, impulsada por el aumento de la actividad y la mejora de los precios.

El margen operativo antes de impuestos se mantuvo pr谩cticamente estable, ya que la mejora de la rentabilidad en Latinoam茅rica se vio compensada por la reducci贸n del margen en el hemisferio norte debido a la estacionalidad.

Sistemas de producci贸n

$1574

$1638

$1127

-4%

40%

626

575

473

9%

32%

7

2

4

N/s

N/s

$2207

$2215

$1604

-

38%

$205

$238

$114

-14%

80%

9,3%

10,8%

7,1%

La facturaci贸n de Sistemas de producci贸n, 2200 millones de d贸lares, aument贸 un 38 % interanual impulsada por la fuerte actividad en todas las zonas, encabezada por Europa y 脕frica y Latinoam茅rica, que crecieron un 63 % y un 50 %, respectivamente. Los ingresos de Norteam茅rica aumentaron un 32 %, mientras que los de Oriente Medio y Asia crecieron un 11 % interanual. Las 谩reas de producci贸n de procesos intermedios, submarina, sistemas de elevaci贸n artificial, terminaciones y v谩lvulas registraron crecimientos de dos d铆gitos tanto en Norteam茅rica como en el resto del mundo.

En t茅rminos secuenciales, los ingresos se mantuvieron estables. Las fuertes ventas de sistemas de producci贸n submarina en Norteam茅rica y Trinidad, el aumento de las ventas de v谩lvulas en EE.UU. y las s贸lidas ventas de sistemas de producci贸n de procesos intermedios en Europa se vieron compensadas por menores ingresos en Oriente Medio y Asia y Rusia, tras las fuertes ventas de fin de a帽o del trimestre anterior.

El margen operativo antes de impuestos de Sistemas de producci贸n, del 9 %, aument贸 217 puntos b谩sicos interanualmente, impulsado principalmente por el aumento de las ventas de sistemas de elevaci贸n artificial, de superficie y submarinos, y por la eficiencia de la ejecuci贸n, a medida que segu铆an disminuyendo las limitaciones log铆sticas y de la cadena de suministro.

El margen operativo antes de impuestos se redujo 148 puntos b谩sicos de forma secuencial, ya que la mejora de la rentabilidad derivada del aumento de la actividad, junto con la eficiencia de la ejecuci贸n en Norteam茅rica, se vio compensada con creces por la reducci贸n de los m谩rgenes en Europa y 脕frica y Asia, debido a la estacionalidad y a la combinaci贸n de actividades.

Aspectos destacados del trimestre

Core

Adjudicaci贸n de contratos

SLB ha logrado nuevos contratos de larga duraci贸n para las divisiones Core, sobre todo en Oriente Medio y en las cuencas marinas. Entre los m谩s destacados figuran los siguientes:

Descarbonizaci贸n del sector del petr贸leo y el gas, nuevas tecnolog铆as y rendimiento

SLB sigue centr谩ndose en el desarrollo y la aplicaci贸n de soluciones tecnol贸gicas que aporten m谩s valor con menos emisiones de carbono. Para los clientes, SLB sigue siendo el socio preferido a la hora de maximizar el rendimiento en la evaluaci贸n de yacimientos, la construcci贸n de pozos, la producci贸n y las operaciones integradas, todo ello con un funcionamiento m谩s sostenible. Entre los hitos m谩s destacados figuran los siguientes:

Digital

SLB despliega tecnolog铆a digital a gran escala, que ayuda a los clientes a medir y comprender sus datos y a aprovechar la informaci贸n para impulsar la innovaci贸n y mejorar el rendimiento. Entre los aspectos m谩s destacados se encuentran los siguientes:

Nuevas energ铆as

Los clientes se centran cada vez m谩s en reducir sus emisiones equivalentes de carbono en toda la cadena de valor. SLB aporta su escala y experiencia a los nuevos sistemas energ茅ticos, con lo que acelera el camino hacia el objetivo de cero emisiones netas y mucho m谩s. Entre los aspectos m谩s destacados figuran los siguientes:

Cuadros financieros

Estado resumido de ingresos consolidados

(Se indica en millones, excepto los montos por acci贸n)

2023

2022

$7736

$5962

92

50

6285

5013

174

141

91

97

117

123

$1161

$638

217

118

$944

$520

10

10

$934

$510

$0,65

$0,36

1426

1412

1446

1434

$563

$533

(1)

Consulte la secci贸n titulada 芦Cargos y cr茅ditos禄 para m谩s detalles.

(2)

Incluye la depreciaci贸n de activos inmovilizados y la amortizaci贸n del inmovilizado intangible, los costos de los datos de exploraci贸n y las inversiones de APS.

Balance consolidado resumido

2023

2022

$2504

$2894

7578

7032

4286

3999

1032

1078

15 400

15 003

1554

1581

6691

6607

13 113

12 982

3021

2992

4076

3970

$43 855

$43 135

$8700

$9121

1038

1002

2140

1632

374

263

12 252

12 018

10 698

10 594

168

165

2357

2369

25 475

25 146

18 380

17 989

$43 855

$43 135

Liquidez

$2504

$2894

$2649

(2140)

(1632)

(923)

(10 698)

(10 594)

(13 163)

$(10 334)

$(9332)

$(11 437)

2023

2022

$944

$520

(28)

(22)

916

498

563

533

81

89

(1230)

(948)

-

(41)

330

131

(410)

(304)

(133)

(168)

(52)

(40)

(265)

(381)

(249)

(175)

(230)

-

121

71

(244)

-

137

84

(88)

(81)

(84)

(24)

(902)

(506)

(100)

125

(1002)

(381)

(9332)

(11 056)

$(10 334)

$(11 437)

(1)

芦Deuda neta禄 representa la deuda bruta menos el efectivo y las inversiones a corto plazo. La direcci贸n considera que la Deuda neta brinda informaci贸n 煤til sobre el nivel de endeudamiento de SLB al reflejar efectivo e inversiones que se podr铆an usar para cancelar la deuda. La Deuda neta es una medida financiera no establecida en los PCGA que debe considerarse adem谩s de, no como sustituto o superior a, la deuda total.

(2)

Consulte la secci贸n titulada 芦Cargos y cr茅ditos禄 para m谩s detalles.

(3)

Incluye la depreciaci贸n de activos inmovilizados y la amortizaci贸n del inmovilizado intangible, los costos de los datos de exploraci贸n y las inversiones de APS.

(4)

El 芦Flujo de caja libre禄 representa el flujo de caja de las operaciones menos los gastos de capital, las inversiones de APS y los costos de datos de exploraci贸n capitalizados. La gerencia considera que el flujo de caja libre es una medida de liquidez importante para la compa帽铆a, y que es de utilidad para los inversores y para la gerencia como medida de la capacidad de SLB para generar efectivo. Una vez cubiertas las necesidades y las obligaciones empresariales, este efectivo puede usarse para reinvertir en la compa帽铆a para el crecimiento futuro o para devolv茅rselos a los accionistas por medio de pagos de dividendos o de recompras de acciones. El flujo de caja libre no representa el flujo de caja residual, disponible para gastos discrecionales. El flujo de caja libre es una medida financiera no establecida en los PCGA que debe considerarse como complemento del flujo de caja de las operaciones, no como sustituto o de valor superior a este.

Cargos y cr茅ditos

Adem谩s de los resultados financieros determinados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los EE. UU. (PCGA), el presente comunicado de prensa sobre los resultados del primer trimestre de 2023 incluye medidas financieras que no son PCGA (seg煤n la definici贸n del reglamento G de la SEC). Adem谩s de las medidas financieras no establecidas en los PCGA analizadas en 芦Liquidez禄, los ingresos netos, excluidos cargos y cr茅ditos, as铆 como las medidas derivadas de ellos (lo que incluye GPA diluidas, excluidos cargos y cr茅ditos; ingresos netos de SLB, excluidos cargos y cr茅ditos; la tasa impositiva efectiva, excluidos cargos y cr茅ditos; y el EBITDA ajustado) constituyen medidas financieras no establecidas en los PCGA. La gerencia considera que la exclusi贸n de cargos y cr茅ditos de estas medidas financieras le permiten evaluar m谩s efectivamente las operaciones de SLB de un per铆odo a otro, e identificar las tendencias operativas que, de otra forma, podr铆an quedar ocultas por los elementos excluidos. La gerencia tambi茅n usa estas medidas como indicadores de rendimiento para determinar ciertas compensaciones de incentivos. Las medidas financieras que no son los PCGA previas deben considerarse adem谩s de, no como un sustituto para o superiores a otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los PCGA. A continuaci贸n se muestra una conciliaci贸n de algunas de estas medidas que no son los PCGA con las medidas PCGA comparables. Para una conciliaci贸n del EBITDA ajustado con la medida establecida en la PCGA comparable, consulte la secci贸n titulada 芦Informaci贸n complementaria禄 (pregunta 9).

(Se indica en millones, excepto los montos por acci贸n)

$1161

$217

$10

$934

$0,65

(36)

(8)

-

(28)

(0,02)

$1125

$209

$10

$906

$0,63

$638

$118

$10

$510

$0,36

(26)

(4)

-

(22)

(0,02)

$612

$114

$10

$488

$0,34

$1347

$264

$18

$1065

$0,74

(107)

(3)

-

(104)

(0,07)

(84)

(19)

-

(65)

(0,05)

(11)

(2)

-

(9)

(0,01)

139

-

-

139

0,10

$1284

$240

$18

$1026

$0,71

Todos los cargos y cr茅ditos se clasifican en Intereses y otros ingresos, netos en el Estado resumido de ingresos consolidados.

Divisiones

$894

$265

$1012

$382

$857

$292

1503

242

1554

282

1210

160

3261

672

3229

679

2398

388

2207

205

2215

238

1604

114

(129)

7

(131)

(24)

(107)

(60)

1391

1557

894

(169)

(169)

(164)

17

14

2

(114)

(118)

(120)

36

63

26

$7736

$1161

$7879

$1347

$5962

$638

(1)

Excluye los montos incluidos en los resultados de los segmentos.

(2)

Consulte la secci贸n titulada 芦Cargos y cr茅ditos禄 para m谩s detalles.

Informaci贸n complementaria

Preguntas frecuentes

1)

驴Cu谩les son las previsiones de inversi贸n de capital para todo el a帽o 2023?

Se espera que la inversi贸n de capital (compuesta por gastos de capital, costos de datos de exploraci贸n e inversiones de APS) para todo el a帽o 2023 sea de aproximadamente 2500 a 2600 millones de d贸lares. La inversi贸n de capital para todo el a帽o 2022 fue de 2300 millones de d贸lares.

2)

驴Cu谩l fue el flujo de caja proveniente de las operaciones y el flujo de caja libre para el primer trimestre de 2023?

El flujo de caja proveniente de las operaciones para el primer trimestre de 2023 fue de 330 millones de d贸lares y el flujo de caja libre fue negativo, de 265 millones de d贸lares.

3)

驴Qu茅 se incluy贸 en 芦Intereses y otros ingresos禄 para el primer trimestre de 2023?

Los 芦Intereses y otros ingresos禄 del primer trimestre de 2023 fueron de 92 millones de d贸lares. Consisti贸 en lo siguiente:

36

17

39

$92

4)

驴C贸mo han cambiado los ingresos y los gastos por intereses durante el primer trimestre de 2023?

Los ingresos por intereses de 17 millones de d贸lares para el primer trimestre de 2023 disminuyeron 16 millones de d贸lares de forma secuencial. Los gastos por intereses de 117 millones de d贸lares disminuyeron 4 millones de d贸lares en forma secuencial.

5)

驴Cu谩l es la diferencia entre los ingresos consolidados antes de impuestos y los ingresos operativos del segmento antes de impuestos de SLB?

La diferencia se compone de partidas corporativas, cargos y cr茅ditos e intereses ganados y perdidos no asignados a los segmentos, as铆 como gastos de compensaci贸n basados en acciones, gastos de amortizaci贸n asociados con determinados activos intangibles, determinadas iniciativas gestionadas centralmente y otras partidas no operativas.

6)

驴Cu谩l fue la tasa impositiva efectiva (ETR) para el primer trimestre de 2023?

La ETR para el primer trimestre de 2023, calculada de acuerdo con los PCGA, fue de 18,7 % en comparaci贸n con la tasa del 19,6 % para el cuarto trimestre de 2022. La ETR del primer trimestre de 2023, sin incluir cargos y cr茅ditos, fue del 18,6 % en comparaci贸n con la del 18,7 % para el cuarto trimestre del 2022.

7)

驴Cu谩ntas acciones del paquete de acciones ordinarias estaban en circulaci贸n al 31 de Marzo de 2023 y c贸mo cambi贸 esta situaci贸n desde el final del trimestre anterior?

Hab铆a 1425 millones de acciones ordinarias en circulaci贸n al 31 de Marzo de 2023 y 1420 millones de acciones al 31 de Diciembre de 2022.

1420

3

1

5

(4)

1425

8)

驴Cu谩l fue la cantidad promedio ponderada de acciones en circulaci贸n durante el primer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2022? 驴C贸mo se concilia esto con el n煤mero promedio de acciones en circulaci贸n si se asume la diluci贸n usada en el c谩lculo de ganancias por acci贸n diluidas?

El n煤mero promedio ponderado de acciones en circulaci贸n fue de 1426 millones durante el primer trimestre de 2023 y de 1420 millones durante el cuarto trimestre de 2022. La siguiente es una conciliaci贸n de las acciones circulantes promedio con el n煤mero promedio de acciones circulantes, asumiendo la diluci贸n usada en el c谩lculo de ganancias por acci贸n diluidas.

1426

1420

18

20

2

2

1446

1442

9)

驴Cu谩l fue el EBITDA ajustado de SLB en el primer trimestre de 2023, el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2022?

El EBITDA ajustado de SLB fue de 1788 millones de d贸lares en el primer trimestre de 2023, de 1921 millones de d贸lares en el cuarto trimestre de 2022 y de 1254 millones de d贸lares en el primer trimestre de 2022. Se calcularon de la siguiente manera:

$934

$1065

$510

10

18

10

217

264

118

$1161

$1347

$638

(36)

(63)

(26)

563

549

533

117

121

123

(17)

(33)

(14)

$1788

$1921

$1254

El EBITDA ajustado representa las ganancias antes de impuestos, sin incluir cargos y cr茅ditos, la depreciaci贸n y la amortizaci贸n, los gastos y los ingresos por intereses. La gerencia cree que el EBITDA ajustado es una medida de rentabilidad importante para SLB que permite a los inversores y la gerencia evaluar de manera m谩s eficiente el per铆odo de operaciones de SLB a lo largo del per铆odo e identificar tendencias operativas que, de otro modo, podr铆an ocultarse. La gerencia tambi茅n usa el EBITDA ajustado como medida de rendimiento para determinar ciertas compensaciones de incentivos. El EBITDA ajustado debe considerarse adem谩s de, no como sustituto ni superior a, otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los PCGA.

10)

驴Cu谩les fueron los componentes del gasto de depreciaci贸n y amortizaci贸n para el primer trimestre de 2023, para el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2022?

Los componentes del gasto de depreciaci贸n y amortizaci贸n para el primer trimestre de 2023, para el cuarto trimestre de 2022, y para el primer trimestre de 2022 fueron los siguientes:

$347

$347

$338

76

75

75

91

102

83

49

25

37

$563

$549

$533

11)

驴A qu茅 corresponde el cr茅dito antes de impuestos de 36 millones de d贸lares registrado durante el primer trimestre de 2023?

Durante el primer trimestre de 2023, SLB vendi贸 todas sus acciones restantes de Liberty, aproximadamente 9 millones, y recibi贸 unos ingresos netos de 137 millones de d贸lares. Esta ganancia se clasifica en Intereses y otros ingresos en el Estado de ingresos consolidados. A 31 de marzo de 2023, SLB ya no ten铆a participaci贸n en Liberty.

Acerca de slb

SLB (NYSE: SLB) es una empresa tecnol贸gica global impulsora de la innovaci贸n energ茅tica para un planeta equilibrado. Con presencia en m谩s de 100 pa铆ses y empleados de casi el doble de nacionalidades, trabajamos cada d铆a para innovar en petr贸leo y gas, ofrecer servicios digitales a escala, descarbonizar industrias y desarrollar y ampliar nuevos sistemas que aceleren la transici贸n energ茅tica. M谩s informaci贸n en slb.com.

Informaci贸n sobre la teleconferencia

SLB realizar谩 una teleconferencia para analizar el comunicado de prensa sobre las ganancias y el panorama comercial el viernes 21 de Abril de 2023. La teleconferencia est谩 programada para comenzar a las 9:30, hora del este de los EE. UU. Para acceder a la conferencia, que est谩 abierta al p煤blico, comun铆quese con el operador al +1 (844) 721-7241 dentro de Norteam茅rica o al +1 (409) 207-6955 fuera de Norteam茅rica, aproximadamente 10 minutos antes de la hora de inicio programada, e indique el c贸digo de acceso 8858313. Una vez finalizada la teleconferencia, habr谩 una reproducci贸n de audio disponible hasta el 21 de Mayo de 2023 en el +1 (866) 207-1041 dentro de Norteam茅rica o el +1 (402) 970-0847 fuera de Norteam茅rica, indicando el c贸digo de acceso 1502942. La teleconferencia se transmitir谩, simult谩neamente, por Internet en www.slb.com/irwebcast para la versi贸n de audio. La reproducci贸n de la transmisi贸n por Internet tambi茅n estar谩 disponible en el mismo sitio web hasta el 21 de Mayo de 2023.

El presente comunicado de prensa sobre las ganancias del primer trimestre de 2023, as铆 como otras declaraciones que hacemos, contienen 芦declaraciones prospectivas禄 dentro del significado de las leyes federales de valores, que incluyen declaraciones que no son hechos hist贸ricos. Tales declaraciones contienen t茅rminos como 芦espera禄, 芦podr铆a禄, 芦puede禄, 芦cree禄, 芦predice禄, 芦planifica禄, 芦posible禄, 芦proyectado禄, 芦proyecciones禄, 芦precursor禄, 芦pronostica禄, 芦perspectiva禄, 芦expectativas禄, 芦estima禄, 芦pretende禄, 芦anticipa禄, 芦ambici贸n禄, 芦meta禄, 芦objetivo禄, 芦programado禄, 芦piensa禄, 芦deber铆a禄, 芦pudo禄, 芦ser铆a禄, 芦ser谩禄, 芦considera禄, 芦probable禄 y otros t茅rminos o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas abordan asuntos que son, en diversos grados, inciertos, como declaraciones sobre nuestros objetivos financieros y de desempe帽o y otros pron贸sticos o expectativas con respecto a, o que dependen de, nuestra perspectiva comercial; el crecimiento de SLB en su conjunto y de cada una de sus divisiones (y l铆neas comerciales, 谩reas geogr谩ficas o tecnolog铆as espec铆ficas dentro de cada divisi贸n); la demanda de petr贸leo y gas natural y el crecimiento de la producci贸n; los precios del petr贸leo y el gas natural; las previsiones o expectativas en materia de transici贸n energ茅tica y cambio clim谩tico global; las mejoras en los procedimientos operativos y la tecnolog铆a; los gastos de capital de SLB y la industria del petr贸leo y el gas; nuestras estrategias comerciales, incluidas las digitales y 芦aptas para la cuenca禄, as铆 como las estrategias de nuestros clientes; nuestra tasa impositiva efectiva; nuestros proyectos de APS, empresas conjuntas y otras alianzas; nuestra respuesta a la pandemia de la COVID-19 y nuestra preparaci贸n para otras emergencias sanitarias generalizadas; el impacto del conflicto actual en Ucrania en el suministro mundial de energ铆a; el acceso a materias primas; las futuras condiciones econ贸micas y geopol铆ticas globales; la liquidez futura, incluido el flujo de caja libre; y los resultados futuros de las operaciones, como los niveles de margen. Estas declaraciones est谩n sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, cambios en las condiciones econ贸micas y geopol铆ticas mundiales; cambios en los gastos de exploraci贸n y producci贸n de nuestros clientes, y cambios en el nivel de exploraci贸n y desarrollo de petr贸leo y gas natural; los resultados de operaci贸n y la situaci贸n financiera de nuestros clientes y proveedores; la incapacidad de lograr sus objetivos financieros y de desempe帽o y otros pron贸sticos y expectativas; la incapacidad para lograr nuestras metas de cero emisiones netas de carbono o las metas provisionales de reducci贸n de emisiones; las condiciones econ贸micas, geopol铆ticas y comerciales generales en regiones clave del mundo; el conflicto actual en Ucrania; los riesgos del tipo de cambio; la inflaci贸n; cambios en la pol铆tica monetaria de los gobiernos; la presi贸n sobre los precios; el clima y factores estacionales; los efectos desfavorables de las pandemias; la disponibilidad y costo de las materias primas; las modificaciones operativas, las demoras o cancelaciones; los desaf铆os en nuestra cadena de suministro; la disminuci贸n de la producci贸n; el alcance de los cargos futuros; la incapacidad de reconocer las eficacias y otros beneficios previstos de nuestras estrategias e iniciativas comerciales, como lo digital o SLB New Energy; as铆 como nuestras estrategias de reducci贸n de costos; los cambios en las reglamentaciones gubernamentales y los requisitos reglamentarios, incluidos los relacionados con la exploraci贸n de petr贸leo y gas en alta mar, las fuentes radiactivas, los explosivos, los productos qu铆micos y las iniciativas relacionadas con el clima; la incapacidad de la tecnolog铆a para enfrentar nuevos desaf铆os en exploraci贸n; la competitividad de fuentes alternativas de energ铆a o sustitutos de productos; y otros riesgos e incertidumbres detallados en este comunicado de prensa y en nuestros Formularios 10-K, 10-Q y 8-K m谩s recientes presentados o proporcionados a la Comisi贸n de Bolsa y Valores. Si uno o m谩s de estos u otros riesgos o incertidumbres se materializan (o cambian las consecuencias de cualquier desarrollo de este tipo) o si nuestros supuestos subyacentes resultan ser incorrectos, los resultados o efectos reales pueden variar de forma sustancial de los reflejados en nuestras declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas y de otro tipo en el presente comunicado de prensa con respecto a nuestros planes y objetivos ambientales, sociales y de sostenibilidad no son una indicaci贸n de que estas declaraciones sean necesariamente importantes para los inversores o que deban divulgarse en nuestros documentos presentados ante la SEC. Adem谩s, las declaraciones ambientales, sociales y de sostenibilidad hist贸ricas, actuales y a futuro pueden basarse en est谩ndares para medir el progreso que a煤n se est茅n desarrollando, controles y procesos internos que contin煤an evolucionando y suposiciones que est茅n sujetas a cambios en el futuro. Las declaraciones en este comunicado de prensa se realizan en la fecha de su publicaci贸n, y SLB renuncia a cualquier intenci贸n u obligaci贸n de actualizar p煤blicamente o revisar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva informaci贸n, eventos futuros o de otro tipo.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230419006049/es/

CONTACT: Contactos de Relaciones con los inversores:

Ndubuisi Maduemezia 鈥 Vicepresidente de Relaciones con los inversores

Joy V. Domingo 鈥 Director de Relaciones con los inversores

Oficina +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.comContactos de prensa:

Josh Byerly 鈥 Vicepresidente de Comunicaciones

Moira Duff 鈥 Directora de Comunicaciones externas

Oficina +1 (713) 375-3407

media@slb.com

