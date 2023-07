SLB anuncia los resultados financieros del segundo trimestre de 2023

Par铆s--(business wire)--jul. 27, 2023--

SLB (NYSE: SLB) anunci贸 hoy los resultados financieros del segundo trimestre de 2023.

Resultados del segundo trimestre

Secuencial

$8099

$7736

$6773

5%

20%

$1293

$1161

$1152

11%

12%

16,0%

15,0%

17,0%

96 pb

-105 pb

$1033

$934

$959

11%

8%

$0,72

$0,65

$0,67

11%

7%

$1962

$1788

$1530

10%

28%

24,2%

23,1%

22,6%

111 pb

163 pb

$1581

$1391

$1159

14%

36%

19,5%

18,0%

17,1%

154 pb

240 pb

$1033

$906

$715

14%

44%

$0,72

$0,63

$0,50

14%

44%

$6297

$5985

$5188

5%

21%

1746

1698

1537

3%

14%

56

53

48

N/s

N/s

$8099

$7736

$6773

5%

20%

Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Consulte las secciones tituladas 芦Cargos y cr茅ditos禄, 芦Divisiones禄 e 芦Informaci贸n complementaria禄 para obtener m谩s detalles.

(Se indica en millones)

Variaci贸n

Secuencial

Interanual

$947

$894

$955

6%

-1%

1643

1503

1333

9%

23%

3362

3261

2686

3%

25%

2313

2207

1893

5%

22%

(166)

(129)

(94)

N/s

N/s

$8099

$7736

$6773

5%

20%

$322

$265

$379

22%

-15%

306

242

195

26%

57%

731

672

470

9%

55%

278

205

171

36%

63%

(56)

7

(56)

N/s

N/m

$1581

$1391

$1159

14%

36%

34,0%

29,6%

39,7%

438 pb

-572 pb

18,6%

16,1%

14,6%

248 pb

396 pb

21,8%

20,6%

17,5%

115 pb

424 pb

12,0%

9,3%

9,0%

274 pb

300 pb

N/s

N/s

N/s

N/s

N/s

19,5%

18,0%

17,1%

154 pb

240 pb

El crecimiento internacional y de actividades en alta mar impulsa la expansi贸n de los m谩rgenes y los flujos de caja

Olivier Le Peuch, director ejecutivo de SLB, coment贸: 芦Estoy muy satisfecho con nuestros resultados del segundo trimestre, que reflejan un crecimiento significativo en los mercados internacionales, sobre todo en Oriente Medio y Asia, y en alta mar. Los ingresos en Norteam茅rica tambi茅n crecieron secuencialmente, gracias a nuestra agilidad en las cuencas y segmentos de mercado m谩s resistentes, aunque disminuy贸 el n煤mero de plataformas en la zona. A medida que se desarrolla el ciclo alcista, vemos con entusiasmo las oportunidades para nuestro negocio, con un crecimiento internacional y en alta mar que impulsa una fuerte expansi贸n del margen operativo del segmento antes de impuestos y de los flujos de caja, como se destaca en los resultados de este trimestre. Tenemos una posici贸n muy buena en estos mercados, ya que el internacional representa casi el 80 % de nuestros ingresos globales, y el de alta mar aproximadamente la mitad. Tanto en t茅rminos secuenciales como interanuales, hemos registrado un amplio crecimiento de los ingresos internacionales que se ha traducido en una expansi贸n de los m谩rgenes en todas las Divisiones y 谩reas geogr谩ficas禄.

芦La atenci贸n que prestamos a la calidad de nuestros ingresos sigue impulsando los m谩rgenes, y durante el segundo trimestre recibimos numerosas adjudicaciones de contratos plurianuales. Esto refuerza las perspectivas de crecimiento a largo plazo, m谩s all谩 de la volatilidad de los precios de las materias primas a corto plazo, y nuestra convicci贸n en la amplitud, resistencia y durabilidad del ciclo alcista禄.

芦En comparaci贸n con el mismo per铆odo del a帽o anterior, los ingresos internacionales crecieron un 21 %, por delante de Norteam茅rica, que aument贸 un 14 %. En t茅rminos interanuales, los ingresos crecieron un 20 % y el margen operativo antes de impuestos del segmento aument贸 240 puntos b谩sicos (pb), lo que representa el d茅cimo trimestre consecutivo en el que hemos incrementado nuestro margen operativo antes de impuestos del segmento en t茅rminos interanuales. Este aumento fue impulsado por los mercados internacionales, donde registramos nuestro mayor margen incremental interanual de los 煤ltimos tres a帽os, lo que demuestra el poder de generaci贸n de beneficios de nuestras operaciones en estos mercados禄.

Oriente Medio y Asia y las actividades en alta mar impulsan los buenos resultados secuenciales

芦En t茅rminos secuenciales, nuestros ingresos crecieron un 5 % (m谩s de 350 millones de d贸lares), impulsados en gran medida por la regi贸n de Oriente Medio y Asia, que aument贸 un 10 %, o 249 millones de d贸lares. Este aumento se vio impulsado por un fuerte crecimiento de dos d铆gitos en Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos 脕rabes Unidos, Egipto, India y China. Asimismo, nuestras actividades en alta mar en el Golfo de M茅xico, Brasil, Angola, Namibia y el Mar Caspio registraron un crecimiento secuencial de dos d铆gitos禄.

芦En t茅rminos generales, nuestro margen operativo del segmento antes de impuestos del segundo trimestre aument贸 154 puntos b谩sicos secuencialmente. El aumento del margen se debi贸 al apalancamiento operativo, la mayor adopci贸n de tecnolog铆a y la fijaci贸n de precios derivada del ajuste de los contratos a la inflaci贸n y la menor capacidad de servicio en mercados clave禄.

芦El flujo de caja de las operaciones del segundo trimestre mejor贸 de forma considerable hasta 1610 millones de d贸lares (1280 millones m谩s que en el trimestre anterior) y el flujo de caja libre fue de 986 millones de d贸lares. A este fuerte flujo de caja han contribuido el aumento de los beneficios, la solidez de los cobros, la mejora de la rotaci贸n de inventarios y la disciplina en la inversi贸n. Esperamos que la generaci贸n de flujo de caja libre en el segundo semestre del a帽o sea claramente superior a la del primero, lo que nos situar谩 firmemente por encima del flujo de caja libre del a帽o pasado禄.

芦Estoy muy orgulloso de la excepcional calidad de los resultados obtenidos por el equipo de SLB禄.

Confianza en las perspectivas a largo plazo

芦Seguimos observando una din谩mica positiva de las inversiones en exploraci贸n y producci贸n en los mercados internacionales y de alta mar. Estos mercados funcionan gracias a los desarrollos marinos de ciclo largo, los aumentos de la capacidad de producci贸n, el retorno de la exploraci贸n y la evaluaci贸n a escala mundial y el reconocimiento del gas como combustible esencial para la seguridad y la transici贸n energ茅ticas禄.

芦Esto se traduce en una importante carga de actividad, como puede verse en el n煤mero de adjudicaciones de contratos que figuran en nuestros datos trimestrales m谩s destacados. La naturaleza de estas adjudicaciones pone de manifiesto la duraci贸n y la magnitud de este ciclo alcista, tanto en tierra como en alta mar. Nos seguimos sintiendo orgullosos de ser el socio preferido de nuestros clientes禄.

芦A medida que el gasto internacional tome m谩s impulso en la segunda mitad de 2023 y Norteam茅rica se modere seg煤n lo previsto, este ciclo seguir谩 aline谩ndose perfectamente con las fortalezas de SLB, afirmando nuestra confianza en las ambiciones financieras para todo el a帽o禄.

芦Se trata de un entorno atractivo para nuestro sector, y SLB es una empresa disciplinada y eficiente que avanza en sincron铆a con nuestros clientes y accionistas. Creemos que estamos bien posicionados para ejecutar nuestra estrategia centrada en los beneficios y el compromiso con la rentabilidad de los accionistas禄.

Otros acontecimientos para destacar

Durante el trimestre, SLB recompr贸 aproximadamente 4,5 millones de acciones ordinarias a un precio medio de 47,33 d贸lares por acci贸n, por un precio de compra total de 213 millones de d贸lares.

En el mismo trimestre, SLB emiti贸 500 millones de d贸lares en bonos preferentes al 4,500 % con vencimiento en 2028 y 500 millones de d贸lares en bonos preferentes al 4,850 % con vencimiento en 2033.

El 20 de Julio de 2023, el Consejo de Administraci贸n de SLB aprob贸 un dividendo trimestral en efectivo de 0,25 d贸lares por acci贸n de las acciones ordinarias en circulaci贸n, pagadero el 12 de octubre de 2023 a los accionistas que consten en los registros el 6 de septiembre de 2023.

Ingresos del segundo trimestre por 谩rea geogr谩fica

Secuencial

Interanual

$1746

$1698

$1537

3%

14%

1624

1617

1329

-

22%

2031

1974

1691

3%

20%

2642

2394

2168

10%

22%

56

53

48

N/s

N/s

$8099

$7736

$6773

5%

20%

$6297

$5985

$5188

5%

21%

$1746

$1698

$1537

3%

14%

Internacional

Los ingresos en Latinoam茅rica, de 1620 millones de d贸lares, se mantuvieron b谩sicamente estables de forma secuencial, ya que el aumento de la actividad de perforaci贸n en el mar de Brasil, el incremento de la actividad de estimulaci贸n en Argentina, el aumento de las ventas de sistemas de producci贸n para procesos intermedios en el mar de Guayana y el aumento de los ingresos de Asset Performance Solutions (APS) en Ecuador se vieron compensados por los menores ingresos en M茅xico. En t茅rminos interanuales, los ingresos crecieron un 22 % gracias al aumento de la actividad de perforaci贸n en M茅xico y Brasil, el incremento de las ventas de sistemas de producci贸n en Guyana y el aumento de la actividad de intervenci贸n y estimulaci贸n en Argentina.

En Europa y 脕frica, los ingresos de 2030 millones de d贸lares, crecieron un 3 % en t茅rminos secuenciales debido a la mayor actividad en alta mar en Angola y Namibia, el aumento de las perforaciones en Escandinavia y las mayores ventas de sistemas de producci贸n submarina en el Mar Caspio. Este crecimiento se vio parcialmente compensado por la no repetici贸n de los importantes hitos de los proyectos de sistemas de producci贸n para procesos intermedios del trimestre anterior. En t茅rminos interanuales, los ingresos crecieron un 20 % gracias al aumento de la actividad de exploraci贸n, perforaci贸n y producci贸n en alta mar en 脕frica y al incremento de las perforaciones en Escandinavia y Europa.

Los ingresos en Oriente Medio y Asia, de 2640 millones de d贸lares, aumentaron un 10 % en t茅rminos secuenciales impulsados por el crecimiento de dos d铆gitos de los ingresos en Arabia Saudita, Egipto, Emiratos 脕rabes Unidos, Kuwait, China e India. Esto se debi贸 a una mayor actividad de perforaci贸n, intervenci贸n, estimulaci贸n y evaluaci贸n, tanto en tierra como en alta mar. En t茅rminos interanuales, los ingresos aumentaron un 22 %, con un crecimiento de dos d铆gitos en Arabia Saudita, Emiratos 脕rabes Unidos, Catar, Egipto, Om谩n, Irak, India, Asia Oriental y Australia.

Norteam茅rica

En Norteam茅rica, los ingresos de 1750 millones de d贸lares crecieron un 3 % en t茅rminos secuenciales (a pesar de la disminuci贸n del n煤mero de plataformas), benefici谩ndose de nuestra agilidad en las cuencas terrestres y segmentos de mercado m谩s resistentes. Adem谩s, nuestra s贸lida posici贸n en alta mar en el Golfo de M茅xico contribuy贸 al crecimiento de los ingresos, ya que la actividad aument贸 secuencialmente. Los ingresos terrestres en EE. UU. aumentaron secuencialmente, superando el descenso del n煤mero de plataformas, mientras que en alta mar experimentaron un crecimiento de dos d铆gitos, impulsados por el aumento de las ventas de sistemas de terminaci贸n y producci贸n submarina, as铆 como por una mayor actividad de perforaci贸n y evaluaci贸n. En contrapartida, los ingresos en Canad谩 disminuyeron debido a las vacaciones de primavera. En t茅rminos interanuales, los ingresos en Norteam茅rica crecieron un 14 % gracias a la solidez de la perforaci贸n terrestre y mar铆tima y al aumento de las ventas de sistemas de producci贸n, aunque esto se vio parcialmente compensado por la disminuci贸n de los ingresos de proyectos APS en Canad谩 debido al descenso de los precios de las materias primas.

Resultados del segundo trimestre por divisi贸n

Soluciones digitales e integraci贸n

$712

$642

$627

11%

14%

234

251

327

-7%

-29%

1

1

1

N/s

N/s

$947

$894

$955

6%

-1%

$322

$265

$379

22%

-15%

34,0%

29,6%

39,7%

Los ingresos de Soluciones digitales e integraci贸n, de 947 millones de d贸lares, aumentaron un 6 % en t茅rminos secuenciales debido al fuerte crecimiento de las ventas digitales a escala internacional. Los ingresos de APS aumentaron ligeramente, al reanudarse la producci贸n en Ecuador tras una interrupci贸n en el trimestre anterior. Sin embargo, este aumento de los ingresos se vio parcialmente compensado por la disminuci贸n de ingresos en Canad谩. En t茅rminos interanuales, los ingresos disminuyeron un 1 %, ya que el fuerte crecimiento de las ventas digitales se vio compensado por los menores ingresos de APS y la disminuci贸n de las ventas de licencias de datos de exploraci贸n debido a las importantes tasas de transferencia registradas en el mismo trimestre del a帽o anterior.

El margen operativo antes de impuestos de Soluciones digitales e integraci贸n, del 34 %, aument贸 438 puntos b谩sicos secuencialmente debido a la mayor rentabilidad de las soluciones digitales. En t茅rminos interanuales, el margen operativo antes de impuestos se contrajo 572 puntos b谩sicos debido a las menores ventas de licencias de datos de exploraci贸n y a la reducci贸n de los ingresos de APS, que se vieron afectados por la bajada de los precios de las materias primas en Canad谩.

Rendimiento de yacimientos

$1512

$1380

$1222

10%

24%

130

120

111

8%

17%

1

3

-

N/s

N/s

$1643

$1503

$1333

9%

23%

$306

$242

$195

26%

57%

18,6%

16,1%

14,6%

Los ingresos por rendimiento de yacimientos, de 1640 millones de d贸lares, crecieron un 9 % en t茅rminos secuenciales, debido sobre todo al aumento de la actividad de intervenci贸n, estimulaci贸n y evaluaci贸n a escala internacional. M谩s de la mitad del crecimiento de los ingresos procedi贸 de Oriente Medio y Asia, principalmente de una mayor actividad de estimulaci贸n e intervenci贸n en Arabia Saudita y una fuerte actividad de evaluaci贸n en India y China. En t茅rminos interanuales, los ingresos crecieron un 23 %, impulsados por Oriente Medio y Asia, debido a una mayor actividad de intervenci贸n y estimulaci贸n.

El margen operativo antes de impuestos de Rendimiento de yacimientos, del 19 %, aument贸 248 puntos b谩sicos secuencialmente y 396 puntos b谩sicos en t茅rminos interanuales. La rentabilidad mejor贸 principalmente por el aumento de la actividad y la mejora del apalancamiento operativo en intervenci贸n y estimulaci贸n. El despliegue de nuevas tecnolog铆as tambi茅n contribuy贸 a la expansi贸n del margen, especialmente en Arabia Saudita, Catar, Europa y 脕frica, y M茅xico.

Construcci贸n de pozos

$2582

$2493

$2083

4%

24%

721

711

553

1%

30%

59

57

50

N/s

N/s

$3362

$3261

$2686

3%

25%

$731

$672

$470

9%

55%

21,8%

20,6%

17,5%

Los ingresos por Construcci贸n de pozos, de 3360 millones de d贸lares, aumentaron un 3 % secuencialmente, impulsados por Europa y 脕frica y Oriente Medio y Asia, parcialmente compensados por menos ingresos en M茅xico y el impacto de las vacaciones de primavera en Canad谩. En t茅rminos interanuales, los ingresos aumentaron un 25 %, con un fuerte crecimiento en todas las 谩reas. Estos aumentos se debieron principalmente a la fuerte actividad en mediciones, fluidos y venta de equipos, as铆 como a la mejora de los precios a escala internacional.

El margen operativo antes de impuestos de Construcci贸n de pozos (22 %) aument贸 115 puntos b谩sicos secuencialmente, impulsado por la actividad internacional, mientras que el margen en Norteam茅rica se mantuvo pr谩cticamente sin variaci贸n. En t茅rminos interanuales, el margen operativo antes de impuestos aument贸 424 puntos b谩sicos, con una mejora de la rentabilidad en mediciones, perforaci贸n, fluidos y venta de equipos en la mayor铆a de las 谩reas, impulsado por el aumento de la actividad y la mejora de los precios.

Sistemas de producci贸n

$1628

$1574

$1341

3%

21%

679

626

550

8%

23%

6

7

2

N/s

N/s

$2313

$2207

$1893

5%

22%

$278

$205

$171

36%

63%

12,0%

9,3%

9,0%

Los ingresos por Sistemas de producci贸n, de 2310 millones de d贸lares, aumentaron un 5 % secuencialmente, impulsados por las fuertes ventas de sistemas de producci贸n submarina, producci贸n de superficie, levantamiento artificial y terminaci贸n. El fuerte crecimiento secuencial de los ingresos estuvo liderado por Oriente Medio y Asia, que registraron un crecimiento de dos d铆gitos, seguidos de Norteam茅rica y Latinoam茅rica. Los ingresos de Europa y 脕frica disminuyeron secuencialmente tras la no repetici贸n de importantes hitos en proyectos de sistemas de producci贸n para procesos intermedios logrados en el trimestre anterior. En t茅rminos interanuales, los ingresos crecieron un 22 % gracias a la fuerte actividad en todas las 谩reas. Los sistemas de terminaci贸n, producci贸n submarina, producci贸n de superficie, elevaci贸n artificial y producci贸n intermedia registraron un crecimiento interanual de dos d铆gitos tanto en Norteam茅rica como a nivel internacional.

El margen operativo antes de impuestos de Sistemas de producci贸n, del 12 %, aument贸 274 puntos b谩sicos secuencialmente, impulsado principalmente por las mayores ventas de sistemas de producci贸n de superficie y terminaci贸n y por la mejora de las entregas de productos. En t茅rminos interanuales, el margen operativo antes de impuestos aument贸 300 puntos b谩sicos gracias a la mayor rentabilidad de los sistemas de terminaci贸n, producci贸n de superficie, elevaci贸n artificial y producci贸n submarina. Desde el punto de vista geogr谩fico, la expansi贸n del margen estuvo liderada por Oriente Medio y Asia, Latinoam茅rica y Norteam茅rica, gracias a una mejor combinaci贸n de actividades y a la reducci贸n de las limitaciones de la cadena de suministro.

Aspectos destacados del trimestre

Core

Adjudicaci贸n de contratos

SLB ha seguido consiguiendo nuevos contratos de larga duraci贸n que se ajustan a sus principales puntos fuertes, especialmente en las cuencas internacionales y de alta mar. Entre los m谩s destacados cabe mencionar los siguientes:

Tecnolog铆a y rendimiento

Entre las tecnolog铆as introducidas y desplegadas en el trimestre destacan:

Digital

SLB despliega tecnolog铆a digital a gran escala, lo que permite a los clientes realizar un seguimiento de sus datos y acceder a ellos, aprovechar la informaci贸n para mejorar su rendimiento y adoptar nuevas operaciones aut贸nomas basadas en IA. Entre los aspectos m谩s destacados se encuentran:

Cuadros financieros

Estado resumido de ingresos consolidados

(Se indica en millones, excepto los montos por acci贸n)

2023

2022

2023

2022

$8099

$6773

$15 835

$12 735

82

311

174

361

6502

5568

12 787

10 581

163

154

337

295

96

86

187

183

127

124

244

247

$1293

$1152

$2454

$1790

246

182

464

300

$1047

$970

$1990

$1490

14

11

23

21

$1033

$959

$1967

$1469

$0,72

$0,67

$1,36

$1,02

1423

1414

1425

1413

1442

1436

1444

1435

$561

$532

$1124

$1065

(1)

Consulte la secci贸n titulada 芦Cargos y cr茅ditos禄 para m谩s detalles.

(2)

Incluye la depreciaci贸n de activos inmovilizados y la amortizaci贸n del inmovilizado intangible, los costos de los datos de exploraci贸n y las inversiones de APS.

Balance consolidado resumido

(Se indica en millones)

2023

2022

$3194

$2894

7675

7032

4360

3999

925

1078

16 154

15 003

1601

1581

6804

6607

13 117

12 982

2968

2992

4182

3970

$44 826

$43 135

$8938

$9121

859

1,002

1993

1632

373

263

12 163

12 018

11 342

10 594

167

165

2220

2369

25 892

25 146

18 934

17 989

$44 826

$43 135

Liquidez

(Se indica en millones)

$3194

$2504

$2816

$2894

(1993)

(2140)

(901)

(1632)

(11 342)

(10 698)

(12 946)

(10 594)

$(10 141)

$(10 334)

$(11 031)

$(9332)

2023

2023

2022

$1990

$1047

$1490

(28)

-

(266)

1962

1047

1224

1124

561

1065

160

79

160

(1286)

(56)

(1884)

(22)

(23)

(26)

1938

1608

539

(881)

(471)

(664)

(253)

(120)

(311)

(83)

(31)

(64)

721

986

(500)

(605)

(356)

(352)

(443)

(213)

-

124

3

93

(262)

(18)

(8)

137

-

513

-

-

120

(144)

(56)

(85)

(167)

(83)

(86)

(639)

263

(305)

(170)

(70)

330

(809)

193

25

(9332)

(10 334)

(11 056)

$(10 141)

$(10 141)

$(11 031)

(1)

芦Deuda neta禄 representa la deuda bruta menos el efectivo y las inversiones a corto plazo. La direcci贸n considera que la Deuda neta brinda informaci贸n 煤til sobre el nivel de endeudamiento de SLB al reflejar efectivo e inversiones que se podr铆an usar para cancelar la deuda. La Deuda neta es una medida financiera no establecida en los PCGA que debe considerarse adem谩s de, no como sustituto o superior a, la deuda total.

(2)

Consulte la secci贸n titulada 芦Cargos y cr茅ditos禄 para m谩s detalles.

(3)

Incluye la depreciaci贸n de activos inmovilizados y la amortizaci贸n del inmovilizado intangible, los costos de los datos de exploraci贸n y las inversiones de APS.

(4)

El 芦Flujo de caja libre禄 representa el flujo de caja de las operaciones menos los gastos de capital, las inversiones de APS y los costos de datos de exploraci贸n capitalizados. La gerencia considera que el flujo de caja libre es una medida de liquidez importante para la compa帽铆a, y que es de utilidad para los inversores y para la gerencia como medida de la capacidad de SLB para generar efectivo. Una vez cubiertas las necesidades y las obligaciones empresariales, este efectivo puede usarse para reinvertir en la compa帽铆a para el crecimiento futuro o para devolv茅rselos a los accionistas por medio de pagos de dividendos o de recompras de acciones. El flujo de caja libre no representa el flujo de caja residual, disponible para gastos discrecionales. El flujo de caja libre es una medida financiera no establecida en los PCGA que debe considerarse como complemento del flujo de caja de las operaciones, no como sustituto o de valor superior a este.

Cargos y cr茅ditos

Adem谩s de los resultados financieros determinados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los EE. UU. (PCGA), el presente comunicado de prensa sobre los resultados del segundo trimestre de 2023 incluye medidas financieras que no son PCGA (seg煤n la definici贸n del reglamento G de la SEC). Adem谩s de las medidas financieras no establecidas en los PCGA analizadas en 芦Liquidez禄, los ingresos netos de SLB, excluidos cargos y cr茅ditos, as铆 como las medidas derivadas de ellos (lo que incluye GPA diluidas, excluidos cargos y cr茅ditos; la tasa impositiva efectiva excluidos cargos y cr茅ditos; el EBITDA ajustado; y el margen de EBITDA ajustado) constituyen medidas financieras no establecidas en los PCGA. La gerencia considera que la exclusi贸n de cargos y cr茅ditos de estas medidas financieras le permiten evaluar m谩s efectivamente las operaciones de SLB de un per铆odo a otro, e identificar las tendencias operativas que, de otra forma, podr铆an quedar ocultas por los elementos excluidos. La gerencia tambi茅n usa estas medidas como indicadores de rendimiento para determinar ciertas compensaciones de incentivos. Las medidas financieras que no son los PCGA previas deben considerarse adem谩s de, no como un sustituto para o superiores a otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los PCGA. A continuaci贸n se muestra una conciliaci贸n de algunas de estas medidas que no son los PCGA con las medidas PCGA comparables. Para una conciliaci贸n del EBITDA ajustado con la medida establecida en la PCGA comparable, consulte la secci贸n titulada 芦Informaci贸n complementaria禄 (pregunta 9).

(Se indica en millones, excepto los montos por acci贸n)

$2454

$464

$23

$1967

$1,36

(36)

(8)

-

(28)

(0,02)

$2418

$456

$23

$1939

$1,34

$1161

$217

$10

$934

$0,65

(36)

(8)

-

(28)

(0,02)

$1125

$209

$10

$906

$0,63

$1152

$182

$11

$959

$0,67

(216)

(13)

-

(203)

(0,14)

(43)

(2)

-

(41)

(0,03)

$893

$167

$11

$715

$0,50

$1790

$300

$21

$1469

$1,02

(242)

(17)

-

(225)

(0,16)

(43)

(2)

-

(41)

(0,03)

$1505

$281

$21

$1203

$0,84

No hubo cargos ni cr茅ditos durante el segundo trimestre de 2023.

Divisiones

$947

$322

$894

$265

$955

$379

1643

306

1,503

242

1333

195

3362

731

3261

672

2686

470

2313

278

2207

205

1893

171

(166)

(56)

(129)

7

(94)

(56)

1581

1391

1159

(183)

(169)

(148)

19

17

3

(124)

(114)

(121)

-

36

259

$8099

$1293

$7736

$1161

$6773

$1152

$1840

$587

$1813

$671

3146

548

2543

355

6623

1403

5083

858

4520

483

3497

285

(294)

(49)

(201)

(115)

2972

2054

(353)

(313)

36

5

(237)

(241)

36

285

$15 835

$2454

$12 735

$1790

(1)

Excluye los montos incluidos en los resultados de los segmentos.

(2)

Consulte la secci贸n titulada 芦Cargos y cr茅ditos禄 para m谩s detalles.

Informaci贸n complementaria Preguntas frecuentes

1)

驴Cu谩les son las previsiones de inversi贸n de capital para todo el a帽o 2023?

Se espera que la inversi贸n de capital (compuesta por gastos de capital, costos de datos de exploraci贸n e inversiones de APS) para todo el a帽o 2023 sea de aproximadamente 2500 a 2600 millones de d贸lares. La inversi贸n de capital para todo el a帽o 2022 fue de 2300 millones de d贸lares.

2)

驴Cu谩l fue el flujo de caja proveniente de las operaciones y el flujo de caja libre para el segundo trimestre de 2023?

El flujo de caja de las operaciones del segundo trimestre de 2023 fue de 1610 millones de d贸lares, y el flujo de caja libre de 986 millones.

3)

驴Qu茅 se incluy贸 en 芦Intereses y otros ingresos禄 para el segundo trimestre de 2023?

Los 芦Intereses y otros ingresos禄 del segundo trimestre de 2023 ascendieron a 82 millones de d贸lares. Se componen de ingresos por intereses de 19 millones de d贸lares y beneficios por el m茅todo de participaciones en capital de 63 millones de d贸lares.

4)

驴C贸mo han cambiado los ingresos y los gastos por intereses durante el segundo trimestre de 2023?

Los ingresos por intereses de 19 millones de d贸lares en el segundo trimestre de 2023 aumentaron 2 millones secuencialmente. Los gastos por intereses de 127 millones de d贸lares aumentaron 10 millones secuencialmente.

5)

驴Cu谩l es la diferencia entre los ingresos consolidados antes de impuestos y los ingresos operativos del segmento antes de impuestos de SLB?

La diferencia se compone de partidas corporativas, cargos y cr茅ditos e intereses ganados y perdidos no asignados a los segmentos, as铆 como gastos de compensaci贸n basados en acciones, gastos de amortizaci贸n asociados con determinados activos intangibles, determinadas iniciativas gestionadas centralmente y otras partidas no operativas.

6)

驴Cu谩l fue la tasa impositiva efectiva (ETR) para el segundo trimestre de 2023?

La ETR del segundo trimestre de 2023, calculado conforme a los PCGA, fue del 19,0 %, frente al 18,7 % del primer trimestre de 2023. Excluyendo cargos y cr茅ditos, la ETR del primer trimestre de 2023 fue del 18,6 %. En el segundo trimestre de 2023 no hubo cargos ni cr茅ditos.

7)

驴Cu谩ntas acciones del paquete de acciones ordinarias estaban en circulaci贸n al 30 de junio de 2023 y c贸mo cambi贸 esta situaci贸n desde el final del trimestre anterior?

Hab铆a 1421 millones de acciones ordinarias en circulaci贸n al 30 de junio de 2023 y 1425 millones de acciones al 31 de marzo de 2023.

(Se indica en millones)

1,425

-

-

(4)

1,421

8)

驴Cu谩l fue la cantidad promedio ponderada de acciones en circulaci贸n durante el segundo trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2023? 驴C贸mo se concilia esto con el n煤mero promedio de acciones en circulaci贸n si se asume la diluci贸n usada en el c谩lculo de ganancias por acci贸n diluidas?

El n煤mero promedio ponderado de acciones en circulaci贸n fue de 1423 millones durante el segundo trimestre de 2023 y de 1426 millones durante el primer trimestre de 2023. La siguiente es una conciliaci贸n de las acciones circulantes promedio con el n煤mero promedio de acciones circulantes, asumiendo la diluci贸n usada en el c谩lculo de ganancias por acci贸n diluidas.

1423

1426

17

18

2

2

1442

1446

9)

驴Cu谩l fue el EBITDA ajustado de SLB en el segundo trimestre de 2023, el primer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2022?

El EBITDA ajustado de SLB fue de 1960 millones de d贸lares en el segundo trimestre de 2023, de 1790 millones de d贸lares en el primer trimestre de 2023 y de 1530 millones de d贸lares en el segundo trimestre de 2022. Se calcularon de la siguiente manera:

$1033

$934

$959

14

10

11

246

217

182

$1293

$1161

$1152

-

(36)

(259)

561

563

532

127

117

124

(19)

(17)

(19)

$1962

$1788

$1530

El EBITDA ajustado representa las ganancias antes de impuestos, sin incluir cargos y cr茅ditos, la depreciaci贸n y la amortizaci贸n, los gastos y los ingresos por intereses. La gerencia cree que el EBITDA ajustado es una medida de rentabilidad importante para SLB que permite a los inversores y la gerencia evaluar de manera m谩s eficiente el per铆odo de operaciones de SLB a lo largo del per铆odo e identificar tendencias operativas que, de otro modo, podr铆an ocultarse. La gerencia tambi茅n usa el EBITDA ajustado como medida de rendimiento para determinar ciertas compensaciones de incentivos. El EBITDA ajustado debe considerarse adem谩s de, no como sustituto ni superior a, otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los PCGA.

10)

驴Cu谩les fueron los componentes del gasto de depreciaci贸n y amortizaci贸n para el segundo trimestre de 2023, para el primer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2022?

Los componentes del gasto de depreciaci贸n y amortizaci贸n para el segundo trimestre de 2023, para el primer trimestre de 2023, y para el segundo trimestre de 2022 fueron los siguientes:

$353

$347

$340

77

76

75

101

91

87

30

49

30

$561

$563

$532

Acerca de slb

SLB (NYSE: SLB) es una empresa tecnol贸gica global impulsora de la innovaci贸n energ茅tica para un planeta equilibrado. Con presencia en m谩s de 100 pa铆ses y empleados de casi el doble de nacionalidades, trabajamos cada d铆a para innovar en petr贸leo y gas, ofrecer servicios digitales a escala, descarbonizar industrias y desarrollar y ampliar nuevos sistemas que aceleren la transici贸n energ茅tica. M谩s informaci贸n en slb.com.

Informaci贸n sobre la teleconferencia

SLB realizar谩 una teleconferencia para analizar el comunicado de prensa sobre las ganancias y el panorama comercial el viernes 21 de Julio de 2023. La teleconferencia est谩 programada para comenzar a las 9:30, hora del este de los EE. UU. Para acceder a la conferencia, que est谩 abierta al p煤blico, comun铆quese con el operador al +1 (844) 721-7241 dentro de Norteam茅rica o al +1 (409) 207-6955 fuera de Norteam茅rica, aproximadamente 10 minutos antes de la hora de inicio programada, e indique el c贸digo de acceso 8858313. Una vez finalizada la teleconferencia, habr谩 una reproducci贸n de audio disponible hasta el 21 de agosto de 2023 en el +1 (866) 207-1041 dentro de Norteam茅rica o el +1 (402) 970-0847 fuera de Norteam茅rica, indicando el c贸digo de acceso 4620397. La teleconferencia se transmitir谩, simult谩neamente, por Internet en www.slb.com/irwebcast para la versi贸n de audio. La reproducci贸n de la transmisi贸n por Internet tambi茅n estar谩 disponible en el mismo sitio web hasta el 21 de agosto de 2023.

El presente comunicado de prensa sobre las ganancias del segundo trimestre de 2023, as铆 como otras declaraciones que hacemos, contienen 芦declaraciones prospectivas禄 dentro del significado de las leyes federales de valores, que incluyen declaraciones que no son hechos hist贸ricos. Tales declaraciones contienen t茅rminos como 芦espera禄, 芦podr铆a禄, 芦puede禄, 芦cree禄, 芦predice禄, 芦planifica禄, 芦posible禄, 芦proyectado禄, 芦proyecciones禄, 芦precursor禄, 芦pronostica禄, 芦perspectiva禄, 芦expectativas禄, 芦estima禄, 芦pretende禄, 芦anticipa禄, 芦ambici贸n禄, 芦meta禄, 芦objetivo禄, 芦programado禄, 芦piensa禄, 芦deber铆a禄, 芦pudo禄, 芦ser铆a禄, 芦ser谩禄, 芦observa禄, 芦probable禄 y otros t茅rminos o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas abordan asuntos que son, en diversos grados, inciertos, como declaraciones sobre nuestros objetivos financieros y de desempe帽o y otros pron贸sticos o expectativas con respecto a, o que dependen de, nuestra perspectiva comercial; el crecimiento de SLB en su conjunto y de cada una de sus divisiones (y l铆neas comerciales, 谩reas geogr谩ficas o tecnolog铆as espec铆ficas dentro de cada divisi贸n); la demanda de petr贸leo y gas natural y el crecimiento de la producci贸n; los precios del petr贸leo y el gas natural; las previsiones o expectativas en materia de transici贸n energ茅tica y cambio clim谩tico global; las mejoras en los procedimientos operativos y la tecnolog铆a; los gastos de capital de SLB y la industria del petr贸leo y el gas; nuestras estrategias comerciales, incluidas las digitales y 芦aptas para la cuenca禄, as铆 como las estrategias de nuestros clientes; nuestra tasa impositiva efectiva; nuestros proyectos de APS, empresas conjuntas y otras alianzas; nuestra respuesta a la pandemia de la COVID-19 y nuestra preparaci贸n para otras emergencias sanitarias generalizadas; el impacto del conflicto actual en Ucrania en el suministro mundial de energ铆a; el acceso a materias primas; las futuras condiciones econ贸micas y geopol铆ticas globales; la liquidez futura, incluido el flujo de caja libre; y los resultados futuros de las operaciones, como los niveles de margen. Estas declaraciones est谩n sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, cambios en las condiciones econ贸micas y geopol铆ticas mundiales; cambios en los gastos de exploraci贸n y producci贸n de nuestros clientes, y cambios en el nivel de exploraci贸n y desarrollo de petr贸leo y gas natural; los resultados de operaci贸n y la situaci贸n financiera de nuestros clientes y proveedores; la incapacidad de lograr sus objetivos financieros y de desempe帽o y otros pron贸sticos y expectativas; la incapacidad para lograr nuestras metas de cero emisiones netas de carbono o las metas provisionales de reducci贸n de emisiones; las condiciones econ贸micas, geopol铆ticas y comerciales generales en regiones clave del mundo; el conflicto actual en Ucrania; los riesgos del tipo de cambio; la inflaci贸n; cambios en la pol铆tica monetaria de los gobiernos; la presi贸n sobre los precios; el clima y factores estacionales; los efectos desfavorables de las pandemias; la disponibilidad y costo de las materias primas; las modificaciones operativas, las demoras o cancelaciones; los desaf铆os en nuestra cadena de suministro; la disminuci贸n de la producci贸n; el alcance de los cargos futuros; la incapacidad de reconocer las eficacias y otros beneficios previstos de nuestras estrategias e iniciativas comerciales, como lo digital o SLB New Energy; as铆 como nuestras estrategias de reducci贸n de costos; los cambios en las reglamentaciones gubernamentales y los requisitos reglamentarios, incluidos los relacionados con la exploraci贸n de petr贸leo y gas en alta mar, las fuentes radiactivas, los explosivos, los productos qu铆micos y las iniciativas relacionadas con el clima; la incapacidad de la tecnolog铆a para enfrentar nuevos desaf铆os en exploraci贸n; la competitividad de fuentes alternativas de energ铆a o sustitutos de productos; y otros riesgos e incertidumbres detallados en este comunicado de prensa y en nuestros Formularios 10-K, 10-Q y 8-K m谩s recientes presentados o proporcionados a la Comisi贸n de Bolsa y Valores. Si uno o m谩s de estos u otros riesgos o incertidumbres se materializan (o cambian las consecuencias de cualquier desarrollo de este tipo) o si nuestros supuestos subyacentes resultan ser incorrectos, los resultados o efectos reales pueden variar de forma sustancial de los reflejados en nuestras declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas y de otro tipo en el presente comunicado de prensa con respecto a nuestros planes y objetivos ambientales, sociales y de sostenibilidad no son una indicaci贸n de que estas declaraciones sean necesariamente importantes para los inversores o que deban divulgarse en nuestros documentos presentados ante la SEC. Adem谩s, las declaraciones ambientales, sociales y de sostenibilidad hist贸ricas, actuales y a futuro pueden basarse en est谩ndares para medir el progreso que a煤n se est茅n desarrollando, controles y procesos internos que contin煤an evolucionando y suposiciones que est茅n sujetas a cambios en el futuro. Las declaraciones en este comunicado de prensa se realizan en la fecha de su publicaci贸n, y SLB renuncia a cualquier intenci贸n u obligaci贸n de actualizar p煤blicamente o revisar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva informaci贸n, eventos futuros o de otro tipo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

