Sleijpen del BCE dice que riesgos de crecimiento e inflación son grandes pero equilibrados

ÁMSTERDAM, 19 dic (Reuters) - Los riesgos para el crecimiento y la inflación de la zona euro están bastante equilibrados, pero siguen siendo elevados, por lo que el Banco Central Europeo debe mantener la mente abierta sobre futuras medidas de política, dijo el viernes el jefe del banco central holandés, Olaf Sleijpen.

El BCE mantuvo las tasas de interés estables el jueves y revisó al alza algunas de sus previsiones de crecimiento e inflación, una medida que probablemente cierre la puerta a nuevos recortes de los costos de financiación a corto plazo.

No obstante, autoridades monetarias como Sleijpen se mostraron bastante cautas en sus comentarios públicos del viernes, sin querer descartar ninguna opción por el momento, dados los riesgos sobredimensionados que podrían cambiar rápidamente las perspectivas.

"Seguimos en un buen lugar, la inflación en Europa se mueve muy cerca del 2%. Se podría decir que es casi una especie de nirvana para los banqueros centrales", afirmó en una conferencia de prensa en Ámsterdam. "Pero al mismo tiempo, sabemos que los riesgos siguen siendo grandes".

"Por eso es importante que mantengamos nuestro enfoque de reunión por reunión y sigamos dependiendo de los datos", señaló. "Los riesgos para el crecimiento y la inflación creo que están bastante equilibrados, aunque son grandes".

El BCE no ofreció una valoración global de los riesgos para el crecimiento y la inflación, sino que enumeró una serie de factores que pueden alterar las perspectivas.

Sin embargo, fuentes con conocimiento directo de las discusiones del BCE afirmaron que la mayoría de las autoridades monetarias consideran que los riesgos en torno a las perspectivas de crecimiento están ampliamente equilibrados, aunque unos pocos pensaban que el crecimiento podría resultar inferior a lo previsto en las propias proyecciones del banco central.

En el caso de la inflación, el debate fue aún menor, ya que la mayoría de los responsables de política consideraban que los riesgos estaban equilibrados.

