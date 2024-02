Ciudad de méxico (ap) — el empresario mexicano carlos slim, el hombre más rico de méxico, habló el lunes de las posibilidades que tendría méxico en las relaciones comerciales con estados unidos ante china, en un conversatorio donde aludió a una eventual victoria de donald trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Al ser preguntado por un posible retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Slim respondió orientando el tema hacia el plano comercial y defendió que el país vecino sabe que “en México somos buenos para la producción, los obreros y trabajadores son muy buenos” y que "puede ser un gran productor de bienes, sustituyendo muchas cosas de China y aún algunas de Estados Unidos".

Considera que ese escenario, en el que México avanza en el desplazamiento de China del mercado estadounidense, “para México sería bueno”, según concluyó el magnate de las telecomunicaciones sobre las posibilidades de negocios entre los dos países fronterizos.

De acuerdo con las cifras del Departamento de Comercio mexicano, el país ya superó el año pasado a China como la principal fuente de importaciones de Estados Unidos, con un valor de mercancías por más de 475.000 millones de dólares.

Las relaciones económicas entre Estados Unidos y China se han deteriorado gravemente en los últimos años, mientras Beijing ha luchado agresivamente en el área comercial y ha hecho ominosos gestos.

En su primer gobierno, Trump impuso aranceles a las importaciones chinas con el argumento de que las prácticas comerciales de China violaban las reglas del comercio mundial. Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, mantuvo esos aranceles tras asumir el cargo en 2021, dejando claro que el antagonismo hacia China sería una de las pocas áreas en común para demócratas y republicanos.

Biden ha instado a las empresas a buscar proveedores en países aliados o a volver a fabricar en Estados Unidos

Sobre el panorama electoral de México, Slim también se manifestó optimista y aprovechó para recomendar al próximo gobierno que se concentre en elevar las inversiones a más de 28% del Producto Interno Bruto (PIB) y mantener la política de aumentos salariales impulsada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para asegurar el desarrollo de México.

El magnate mexicano mantuvo cautela al hablar sobre el sexenio de López Obrador, que culmina en septiembre, pero al ser cuestionado sobre las crecientes tareas que han asumido los militares en este período, admitió que están en “demasiadas cosas”.

Esta historia es una versión corregida: Carlos Slim no dijo explícitamente que un triunfo de Donald Trump en Estados Unidos sería bueno para México, como inicialmente publicó The Associated Press, sino que habló de manera más genérica sobre las ventajas productivas y comerciales que podría tener México tras las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.