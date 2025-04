Slot evita hablar del título de la Premier y del futuro de Alexander-Arnold en Liverpool

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Arne Slot dice que no está pensando en que el Liverpool se corone campeón de la Liga Premier el domingo.

El holandés se uniría a un pequeño grupo de entrenadores que han ganado el título en su primer año al mando de un nuevo club.

"La respuesta honesta es no, pero no estoy seguro de si me crees", expresó Slot el viernes cuando se le preguntó sobre asegurar el título. "No miro mucho hacia atrás, y no miro mucho hacia adelante. Ese es el tipo de persona que soy".

El Liverpool está a punto de asegurar su vigésimo título de la máxima categoría inglesa, lo que igualaría el récord del Manchester United. Esto puede suceder el domingo si, primero, el Ipswich vence al Arsenal, que está en segundo lugar, y luego el Liverpool derrota al Leicester.

"Mis pensamientos no están en eso en absoluto", comentó Slot, cuyo equipo tiene una ventaja de 13 puntos con seis partidos por jugar.

Slot, quien reemplazó a Jurgen Klopp el verano pasado, está a punto de unirse a una compañía de élite. José Mourinho (Chelsea, 2004-05), Carlo Ancelotti (Chelsea, 2009-10), Manuel Pellegrini (Manchester City, 2013-14), Claudio Ranieri (Leicester, 2015-16) y Antonio Conte (Chelsea, 2016-17) ganaron la Premier en su primera temporada. De ese grupo, solo Ranieri había entrenado previamente en la división.

No sería la primera vez que un entrenador del Liverpool logra la hazaña. Joe Fagan llevó a los Reds al título de la máxima categoría en 1984, dos años antes de que Kenny Dalglish hiciera lo mismo.

Virgil van Dijk y Mohamed Salah han firmado extensiones de contrato por dos años, pero Slot no ofreció información sobre el estado contractual de Trent Alexander-Arnold. El lateral derecho ha sido fuertemente vinculado con un traslado al Real Madrid este verano.

"No hablamos de esto mientras las cosas no estén hechas, y no lo están, por eso no hablamos en público sobre esta situación", manifestó Slot.

Alexander-Arnold, cuyo contrato actual termina en el verano, podría ser una opción desde el banquillo para el partido en Leicester, añadió el entrenador. El defensor ha regresado a los entrenamientos después de haber estado fuera por una lesión en el tobillo sufrida hace más de cinco semanas.

