Smadex da la bienvenida a Phil Gontier como director de ingresos

Smadex, una empresa de Entravision (NYSE: EVC), se complace en dar la bienvenida a Phil Gontier como director de ingresos. Gontier se incorpora a Smadex tras seis a√Īos dirigiendo Liftoff hasta convertirse en una de las mayores plataformas globales de publicidad program√°tica para aplicaciones, juegos y marcas. Blackstone adquiri√≥ una participaci√≥n mayoritaria en Liftoff en 2021.

Anteriormente, Gontier fue director de la unidad de dispositivos m√≥viles de Twitter EMEA, dirigiendo un equipo centrado en dar servicio a las necesidades de las principales marcas y aplicaciones globales. Se uni√≥ a Twitter a trav√©s de la adquisici√≥n de TapCommerce y fue fundamental para acelerar el crecimiento del negocio de publicidad m√≥vil de Twitter en EMEA en m√°s de un 2000 % en un per√≠odo de dos a√Īos.

"Estamos encantados con la incorporaci√≥n de Phil Gontier a la familia de Smadex y Entravision. Contar con Phil es una validaci√≥n de nuestro potencial de crecimiento. Aporta una gran experiencia comercial global de lanzamiento al mercado, as√≠ como relaciones de confianza en todo el ecosistema de Apps, Gaming y AdTech", comenta Jordi de los Pinos, fundador y CEO de Smadex. "Con su probado historial de √©xito en el crecimiento de negocios globales, estoy entusiasmado de trabajar con Phil y llevar a Smadex al siguiente nivel", a√Īade.

Como director de ingresos, Gontier se centrar√° en acelerar el crecimiento mundial de Smadex. Dirigir√° y encabezar√° un equipo establecido en EE. UU., Europa y Asia, adem√°s de atraer talento adicional.

"A nivel personal y profesional, siempre se trata de las personas, las relaciones y el impacto", se√Īala Phil Gontier. "Habl√© con conexiones de confianza, incluidos clientes de Smadex, y me sent√≠ muy convencido de la oportunidad de tener un impacto tangible ayudando a encabezar y acelerar el crecimiento de Smadex. La empresa matriz de Smadex, Entravision, tiene unas finanzas s√≥lidas y est√° comprometida a invertir en crecimiento. Esto me da una enorme confianza en nuestra capacidad de ejecuci√≥n, al tiempo que aprovechamos las sinergias que aportar√°n valor a los clientes en toda la huella de medios digitales y tradicionales de Entravision", concluye.

Acerca de Smadex

Smadex es una plataforma de crecimiento program√°tico que impulsa campa√Īas publicitarias de marca, respuesta directa y rendimiento en aplicaciones, web m√≥vil, audio y CTV. Con la transparencia y la segmentaci√≥n contextual en su n√ļcleo, los clientes pueden confiar en Smadex como un socio de confianza para ejecutar campa√Īas publicitarias centradas en la privacidad con estrategias creativas optimizadas para ofrecer rendimiento. Smadex escala las campa√Īas con algoritmos avanzados de aprendizaje autom√°tico que son personalizables, alimentados por una multitud de se√Īales contextuales y datos de origen para encontrar audiencias que resuenen y conviertan para su aplicaci√≥n, juego, marca u oferta. Nos centramos en ayudar a los clientes a desbloquear el rendimiento y la escala de una manera respetuosa con la privacidad para construir un valor sostenible a largo plazo. Smadex es una unidad de negocio de Entravision.

Acerca de Entravision

Entravision es una empresa l√≠der mundial en soluciones publicitarias, de medios y ad-tech que conecta a las marcas con los consumidores. Nuestra cartera din√°mica incluye ofertas digitales, de televisi√≥n y de audio. Digital, nuestro mayor segmento de ingresos, se compone de cuatro unidades de negocio: nuestro negocio de representaci√≥n de ventas digitales; Smadex, nuestra plataforma de compra program√°tica de anuncios; nuestro negocio de soluciones de branding y rendimiento m√≥vil; y nuestro negocio de audio digital. A trav√©s de nuestro negocio de representaci√≥n de ventas digitales, conectamos a empresas de medios globales como Meta, Twitter, TikTok y Spotify con anunciantes en mercados de crecimiento principalmente emergentes de todo el mundo. Smadex es nuestra plataforma de demanda m√≥vil, que permite a los anunciantes ejecutar campa√Īas de rendimiento utilizando el aprendizaje autom√°tico. Tambi√©n ofrecemos un negocio de soluciones de branding y rendimiento m√≥vil, que proporciona servicios gestionados a anunciantes que buscan conectar con consumidores globales, principalmente en dispositivos m√≥viles, y nuestro negocio de audio digital ofrece soluciones de publicidad de audio digital para anunciantes en todo el continente americano. Adem√°s de digital, Entravision cuenta con 49 cadenas de televisi√≥n y es el mayor grupo afiliado a las cadenas de televisi√≥n Univisi√≥n y UniM√°s. Entravision tambi√©n gestiona 45 emisoras de radio principalmente en espa√Īol que cuentan con talentos reconocidos a nivel nacional y galardonados con premios Emmy. Las acciones ordinarias de Clase A de Entravision cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el s√≠mbolo de cotizaci√≥n: EVC. Obtenga m√°s informaci√≥n sobre todas nuestras ofertas en entravision.com o con√©ctese con nosotros en LinkedIn y Facebook.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro, que se incluyen de acuerdo con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, pueden implicar riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales y el rendimiento de la empresa en períodos futuros sean materialmente diferentes de cualquier resultado o rendimiento futuros sugeridos por las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa. Aunque la empresa cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro se basan en suposiciones razonables, no puede garantizar que los resultados reales no difieran materialmente de estas expectativas, y la empresa renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración a futuro realizada por la empresa. Ocasionalmente, estos riesgos, incertidumbres y otros factores se analizan en los documentos que la empresa presenta ante la Comisión del Mercado de Valores (Securities and Exchange Commission, SEC).

El comunicado en el idioma original es la versi√≥n oficial y autorizada del mismo. Esta traducci√≥n es solamente un medio de ayuda y deber√° ser comparada con el texto en idioma original, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° validez legal.

