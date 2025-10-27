Smart City Expo Cartagena de Indias (Colombia) contará con 80 ponentes "de primer nivel"

BARCELONA, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

La edición 2025 de Smart City Expo Cartagena de Indias (Colombia) prevé la participación de alrededor de 80 ponentes "de primer nivel", informa Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

El encuentro se celebra en el Centro de Convenciones Hotel las Américas de la ciudad entre el 29 y el 30 de octubre y está organizado por Fira de Barcelona con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá (Corferias).

El evento prevé reunir a expertos nacionales e internacionales, investigadores, representantes gubernamentales, líderes empresariales y emprendedores para compartir perspectivas y experiencias sobre las diferentes maneras de abordar la integración de la transformación digital y el desarrollo sostenible en el futuro de las ciudades.

Se estructurará en torno a cinco ejes temáticos: economía digital, economía azul, presente sostenible, gobernanza y calidad de vida, y ciudades prósperas y seguras.

La feria contará con espacios para el intercambio de conocimiento y el descubrimiento de las últimas soluciones en materia de transformación de las ciudades.