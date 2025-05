Smoking y ponchos, la peculiar identidad del fútbol de Ecuador

Desde un soberbio smoking atigrado hasta un estilizado traje sastre inspirado en un poncho indígena. A punta de aguja e hilo, el fútbol ecuatoriano impone una peculiar identidad que atrae a aficionados del estilismo y el deporte.

Barcelona de Guayaquil, liderado por Segundo Castillo, y Mushuc Runa, el equipo sorpresa de la Copa Sudamericana de 2025, son ejemplos en Ecuador de la relación entre fútbol y moda, una alianza de industrias que mueven millones de dólares.

Castillo, de 43 años, viste para impresionar... y lo logra.

Las cámaras apuntaron al DT ecuatoriano cuando apareció en la cancha del Estadio Monumental Banco Pichincha luciendo una pajarita y un smoking blanco, que resaltaba su brillante piel negra.

Ese día, el 5 de marzo, Barcelona ganó 3-0 al poderoso Corinthians de Brasil, pero el éxito no acompañó al club de Guayaquil, que quedó eliminado esta semana en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el principal torneo de clubes de América.

Fue sensación.

Videos virales, un artículo en el portal de Vogue Italia y otro en The New York Times destacaron el estilo del estratega. La Conmebol lo llamó "la representación de la elegancia en el fútbol". Marisol Romero, catedrática de diseño de moda de la Universidad San Francisco, sostiene que Castillo es el invitado que le faltó a la Gala Met, que este año resaltó el dandismo negro, una estética heredada de la esclavitud y convertida en una declaración de elegancia, identidad y emancipación. "Sus ternos en silueta son clásicos, pero él en tela, en color, se va a otro nivel, lo lleva a este nivel dandi", dice la experta a la AFP, refiriéndose al traje rosa o el de animal print que usó para enfrentar al poderoso River Plate de Argentina. Castillo, exmediocampista del Everton y el Wolverhampton de Inglaterra, "hubiera quedado perfecto en el Met Gala porque justamente es eso (...) resaltar elegancia, identidad propia", remata. - Abrazar las raíces - Los llamativos trajes de "Sir Second Castle", como fue bautizado en las redes gracias a su elegancia, nada tienen que ver con los desempeños futbolísticos del Barcelona, pero dicen mucho de cómo quiere presentar a su equipo ante el mundo. Hay que estar "a la altura del torneo, del lugar y del club" al que se representa, expresó el DT, que elige en familia sus trajes, con los que pretende sacar sonrisas a sus jugadores para bajar las tensiones antes de un partido. El traje "no te garantiza que vas a ganar los partidos o que eres un buen entrenador o mal entrenador", agregó. Al construir una marca personal o de un equipo "uno va a buscar esos diferenciales que en el mundo del fútbol incluso se pueden dar fuera del ámbito deportivo", dice a la AFP Raúl Véjar, experto en marketing del deporte de la Universidad Hemisferios. Castillo "le da publicidad al equipo, a la ciudad (Guayaquil) y al Ecuador", señala Romero. Véjar apunta al Mushuc Runa, que convirtió el tradicional poncho rojo de los indígenas de Chibuleo, en la Sierra ecuatoriana, en su sello e invita a la afición a vincularse con prendas de poblaciones históricamente discriminadas. Hoy "estamos de alguna manera abrazando nuestras raíces y Mushuc Runa ha entendido muy bien esa tendencia", comenta. Dirigentes del elenco, que tuvo el mejor rendimiento en la fase de grupos de la Sudamericana con 16 puntos, diseñaron para sus jugadores un terno de pantalón blanco y chaqueta roja, que en sus mangas lleva el bordado con el que los indígenas rematan los filos de sus ponchos.

Fue una "idea de inclusión" para los mestizos y afros que juegan en Mushuc Runa, cuenta a la AFP Karina Chango, vicepresidenta del club, que nació en un pueblo originario que por décadas consideró al balompié como un juego de ociosos.

- "Matrimonio" poderoso -

En las gradas "no hace falta camiseta del equipo con el poncho ya nos identifican todos", comenta Ángel Telenchana, de 26 años y seguidor del Mushuc Runa.

Su equipo se clasificó invicto a los octavos de la Sudamericana 2025. En su último encuentro, el miércoles contra el chileno Palestino, repitió traje de gala.

"La clave en el fútbol es aprovechar esos momentos donde uno pega no solo nacionalmente sino internacionalmente, cuando uno logra que la gente regrese a ver", sostiene Véjar.

Son esos pasajes en los que Castillo y Mushuc Runa se han propuesto brillar más allá de las canchas.

La moda deportiva "no es una industria que va a salir en un Fashion Week, pero es una industria que mueve mucho dinero, mueve muchos trabajos", dice Romero.

La industria de la moda y accesorios está valorada en unos US$2400 millones, según un reporte de 2019 del Banco Mundial. Alrededor del mundo, unos 300 millones de personas trabajan en ese sector, de acuerdo con la ONU.

El fútbol no se queda atrás.

La FIFA obtuvo un beneficio bruto ligado al Mundial de Catar de 2022 de casi US$5800 millones.

El deporte y la moda es un "matrimonio" poderoso, sentencia Romero.

