Smotrich carga contra las fuerzas de seguridad por condenar el "terrorismo" de los colonos israelíes

El ministro de Finanzas y cara radical del Gobierno israelí, Bezalel Smotrich, ha cargado este domingo contra las fuerzas de seguridad israelíes, que el sábado condenaron unánimemente el "terrorismo nacionalista" de los cientos de colonos israelíes que en los últimos días han atacado a palestinos en Cisjordania en represalia por atentados.

Los máximos responsables de las Fuerzas Armadas, la Policía y del Shin Bet --servicios secretos para el interior y los territorios palestinos-- publicaron el sábado un comunicado conjunto condenando el "terrorismo nacionalista, en el sentido más amplio del término".

Smotrich, líder del partido Sionismo Religioso, ha respondido de inmediato. "El intento de equiparar el terrorismo asesino árabe y las acciones de respuesta civiles (israelíes), por graves que sean, está moralmente mal y es peligroso a nivel práctico", ha publicado en Twitter.

"Las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad deberían actuar con más firmeza contra el terrorismo y contra las revueltas de los árabes. No podemos aceptar que los colonos se sientan como patos en medio de la carretera", ha argumentado.

Así, ha criticado la aplicación a colonos de la detención administrativa --una fórmula legal que permite el encarcelamiento sin cargos e indefinido de sospechosos de terrorismo-- y el "castigo colectivo" que suponen los controles instalados en la colonia de Ateret tras el ataque del sábado contra la aldea palestina de Umm Safa.

"Incluso en esta compleja situación tomarse la justicia por tu mano es malo porque puede derivar en la pérdida de control, en una peligrosa anarquía", ha argumentado.

En la misma línea se ha posicionado el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien ha pedido explicaciones por los controles de seguridad en Ateret. Ben Gvir fue quien el pasado viernes instó a los colonos a "asaltar las colinas" para ampliar los asentamientos judíos en Cisjordania.

En respuesta, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha argumentado que "la respuesta adecuada contra el terrorismo pasa por la lucha contra los terroristas y por un esfuerzo para profundizar nuestras raíces de acuerdo con los planes de construcción que hemos aprobado; con énfasis en la palabra 'aprobado'".

"Nuestro gobierno", ha remachado Netanyahu, "no solo no respalda estos actos, sino que actuará con decisión contra ellos", según declaraciones recogidas por el 'Times of Israel'.

Desde el miércoles grupos de colonos han incendiado viviendas y vehículos en poblaciones palestinas, han destrozado libros en una mezquita y han abierto fuego contra civiles. Hay un palestino muerto, Omar Qattin, de 27 años. El sábado fueron detenidos por un ataque contra Umm Safa cuatro colonos, incluido un militar fuera de servicio. El viernes fueron arrestadas otras cuatro personas.

