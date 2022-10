Snapchat estrena en España la herramienta de control parental 'Centro Familiar'

Snap ha anunciado el lanzamiento en España de la herramienta de control parental 'Centro familiar' de Snapchat, una función que permite a padres y tutores controlar la seguridad y supervisar la actividad de sus hijos en la aplicación.

En mayo de este año TechCrunch adelantó que la compañía estaba trabajando en una herramienta dirigida a los padres, que podrían ver las amistades de sus hijos en la aplicación, así como saber con quién se habían enviado mensajes.

Por su parte, Snap anunció el lanzamiento de este control en agosto, una herramienta que llegó en primer lugar a Estados Unidos y que, con el tiempo, estaría disponible para usuarios de otras regiones del mundo.

Ahora Snap ha indicado en un comunicado remitido a Europa Press que los usuarios de su servicio en España ya pueden acceder a 'Centro Familiar', un apartado disponible desde la barra de búsqueda en la aplicación o desde los ajustes de la plataforma.

Desde este apartado, los padres o tutores pueden enviar una invitación a sus hijos menores de edad, que deberán aceptar para que estos puedan acceder a sus listas de amigos en la plataforma.

La compañía ha recordado que los padres y los adultos también podrán informar confidencialmente de cualquier cuenta que pueda ser sospechosa o preocupante.

Snap ha señalado que planea añadir nuevas funciones próximamente, como nuevos controles parentales y la posibilidad de que los adolescentes notifiquen a sus padres cuando hayan reportado una cuenta o contenido determinado de la plataforma.

No obstante, ha puntualizado que modera y cura el contenido presentado en espacios como Discover y Spotlight para que el contenido no verificado no llegue a una gran audiencia en Snapchat.

Asimismo, ha recordado que dispone de un sistema de protección que dificulta que los desconocidos puedan encontrar a usuarios menores, que aparecen como "amigos sugeridos" solo cuando tienen contactos en común.

Europa Press