Snowboard: Elisa Caffont ganó gigante paralelo en Bansko

Caffont, que en la final superó a la japonesa Tsubaki Miki (la alemana Ramona Hofmeister completó el podio), regresó a lo más alto del podio tras su triunfo en el eslalon de Davos en diciembre pasado.

La esquiadora italiana suma ahora siete podios individuales en el circuito más prestigioso, mientras que el equipo "azzurro" acumula 11 victorias en esta primera mitad de temporada.

"Las condiciones eran difíciles y Miki estaba muy fuerte. No pude elegir el recorrido en la final, y fue difícil. He tomado mayor conciencia de mis capacidades y tengo cada vez más confianza", afirmó Caffont.

"Los Juegos Olímpicos (Invernales) se acercan, son una historia verdaderamente única, y lo veremos en febrero. Mientras tanto, nos centramos en Simonhohe para otro eslalon gigante", agregó la italiana sobre Milán-Cortina 2026 tras su triunfo en la segunda prueba celebrada en la pista dedicada a Alberto Tomba.

En la competencia masculina, en tanto, la victoria fue para el búlgaro Tervel Zamfirov, quien superó al austríaco Fabian Ormann, mientras que el también anfitrión Georgi Yankov completó el podio.

El calendario continuará el viernes 23 y el sábado 24, con competencias previstas en la pista austríaca de Simonhohe, que albergará otro eslalon gigante paralelo. (ANSA).