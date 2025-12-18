Snowboard: Triunfo de Fischnaller en Copa del Mundo

"Una gran victoria, una gran final contra March. Un éxito que significa muchísimo. Gané en 2014, y volver a hacerlo después de la lesión de finales de noviembre significa mucho", declaró Fischnaller, consciente del esguince de tobillo derecho que sufrió tras una caída durante un entrenamiento en Lech, Austria.

"Tengo que agradecer a mi esposa, quien organizó todos los tratamientos para que volviera a la normalidad. Aaron y yo hemos llegado a muchas finales juntos a lo largo de los años, y ésta podría ser mi última en Carezza", añadió Fischnaller, de 45 años y quien celebró su victoria número 24 en la Copa del Mundo de snowboard.

La coronación de Fischnaller, quien sumó su tercera victoria en Carezza, al anteceder a March y a Felicetti recordó legendaria "Avalancha Azzurra" del 7 de enero de 1974, cuando Piero Gros, Gustavo Thoeni, Erwin Stricker, Helmuth Schmalzl y Tino Pietrogiovanna finalizaron en los primeros cinco puestos del eslalon gigante de Berchtesgaden, en los Alpes bávaros.

También March aseguró sentirse "súper satisfecho" con su rendimiento, pues recordó que "nunca había conseguido subir al podio en Carezza", motivo por el cual "este segundo puesto significa mucho", mucho más considerando que "las condiciones no fueron fáciles".

En igual sentido se manifestó Felicetti, quien se siente "orgulloso de estar en este equipo" con colegas y compatriotas "muy fuertes".

"Ahora intentaremos marcar el ritmo también en Davos", adelantó Felicetti, mientras que el DT italiano, Cesare Pisoni, se mostró "muy orgulloso de estos chicos".

Con los resultados del día, March escaló al primer puesto de la clasificación general con 285 puntos, con los que antecede por 36 unidades a su compatriota Maurizio Bormolini, mientras que el austríaco Benjamin Karl (211) completa el podio delante de Felicetti (210). (ANSA).