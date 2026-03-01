Snowboard: Victoria de Maurizio Bormolini en Krynica

Bormolini, de 32 años, repitió su victoria en la segunda carrera de la etapa de la Copa del Mundo en la ciudad polaca y, de esta manera, se mantiene al frente del grupo en el eslalon gigante paralelo.

Esta victoria afianza aún más a Bormolini en el liderazgo de la clasificación general del circuito luego de su cuarto triunfo de la temporada, el undécimo de su carrera y el sexto en el PGS.

Bormolini consolidó su éxito al ganar el duelo decisivo con el alemán Stephan Baumeister, a quien superó por 9 centésimas de segundo, al final de una carrera en la que superó al esloveno Zan Kosir en octavos de final, al búlgaro Tervel Zamfirov en cuartos de final y al austríaco Benjamin Karl, campeón olímpico, en semifinales.

"Sólo intenté divertirme y disfrutar de este día. Tuve suerte porque todo salió según lo previsto y logré esta nueva victoria", afirmó Bormolini al final de la carrera.

Por su parte, Dalmasso también regresó al podio femenino tan sólo unas semanas después de ganar la medalla de bronce en la competencia de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 celebrada en Livigno.

Dalmasso tuvo una actuación destacada desde la ronda clasificatoria matutina, celebrando su noveno podio en su carrera individual en la Copa del Mundo.

La italiana de 28 años inauguró su cuadro final superando a su compatriota bellunense Elisa Caffont (decimocuarta) antes de superar por poco a la suiza Ladina Caviezel y asegurar su pase a la semifinal contra la búlgara Malena Zamfirova antes de caer con la austríaca Sabine Payer en el duelo decisivo.

La etapa polaca finaliza con Bormolini liderando la clasificación general con 720 puntos, por delante de Maarch (585) y Karl (566), mientras que en la tabla femenina, la japonesa Tsubaki Miki se mantiene a la cabeza con 808 unidades, seguida de las italianas Elissa Caffont (708) y Dalmasso (642).

El calendario continuará el sábado 7 con la disputa de un eslalon paralelo en Spindleruv Mlyn, República Checa. (ANSA).