Sobrecargos de Air Canada mantienen paro; junta industrial declara ilegal la huelga

TORONTO (AP) — El sindicato de 10.000 asistentes de vuelo en huelga de Air Canada dijo el lunes que no volverán al trabajo a pesar de que el paro, que ahora está en su tercer día, ha sido declarado ilegal.

La huelga en la aerolínea más grande de Canadá está afectando a unos 130.000 viajeros al día en el pico de la temporada de viajes de verano, y las dos partes siguen muy alejadas en cuanto a salario y otros temas.

Air Canada suspendió los planes de reiniciar operaciones el domingo después de que el sindicato desafió una orden previa de regreso al trabajo. La aerolínea dijo que las operaciones se reanudarían el lunes por la noche, pero el presidente del sindicato advirtió que eso no sucedería.

“Si Air Canada piensa que los aviones estarán volando esta tarde, están muy equivocados. Eso no sucederá hoy”, dijo Mark Hancock, presidente nacional del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que también representa a algunos sectores no públicos.

“No volveremos a los cielos”, afirmó.

El sindicato dijo que desafiaría una segunda orden de regreso al trabajo por parte de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá, que el lunes más temprano declaró ilegal la huelga y ordenó a los asistentes de vuelo que regresaran a sus puestos. También ignoraron una orden previa de regresar al trabajo y someterse a arbitraje.

La junta, un tribunal administrativo independiente que interpreta y aplica las leyes laborales de Canadá, había dicho que el sindicato necesitaba proporcionar un aviso por escrito a todos sus miembros antes del mediodía del lunes de que debían reanudar sus funciones.

“Si significa que personas como yo van a la cárcel, que así sea. Si significa que nuestro sindicato sea multado, que así sea”, agregó Hancock, “Estamos buscando una solución aquí. Nuestros miembros quieren una solución aquí, pero la solución debe encontrarse en la mesa de negociaciones”.

No estaba claro de inmediato qué recurso tiene la junta o el gobierno si el sindicato continúa negándose.

“Estamos en una situación donde literalmente cientos de miles de canadienses y visitantes a nuestro país están siendo afectados por esta acción”, dijo el primer ministro Mark Carney. “Insto a ambas partes a resolver esto lo más rápido posible”.

Carney dijo que su ministro de empleo tendría más que decir más tarde y agregó que era decepcionante que las conversaciones no hayan llevado a un acuerdo. Subrayó que es importante que los asistentes de vuelo sean compensados de manera justa en todo momento.

El fin de semana, la junta laboral ordenó al personal de la aerolínea regresar al trabajo antes de las 2 p.m. del domingo y al sindicato entrar en arbitraje, después de que el gobierno intervino. Air Canada luego dijo que planeaba reanudar los vuelos el domingo por la noche. Pero cuando los trabajadores se negaron, la aerolínea dijo que reanudaría los vuelos el lunes por la noche.

Sin embargo, no había señales de que CUPE fuera a ceder.

Air Canada opera alrededor de 700 vuelos por día.

Hancock, el presidente del sindicato, rompió una copia de la orden inicial de regreso al trabajo el domingo fuera del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, y dijo que los miembros no volverían al trabajo esta semana, ante los vítores de los trabajadores en paro.

Los asistentes de vuelo dejaron sus puestos alrededor de la 1 a.m. EDT del sábado, después de rechazar la solicitud de la aerolínea de entrar en arbitraje dirigido por el gobierno, lo que permite a un mediador externo decidir los términos de un nuevo contrato.

Air Canada y CUPE llevan unos ocho meses en conversaciones contractuales, pero siguen muy alejados en el tema del salario y el trabajo no remunerado que los asistentes de vuelo realizan cuando los aviones no están en el aire.

La última oferta de la aerolínea incluía un aumento del 38% en la compensación total, incluidos beneficios y pensiones, durante cuatro años, que, según dijo, “habría hecho que nuestros asistentes de vuelo fueran los mejor compensados en Canadá”.

Pero el sindicato se opuso, diciendo que el aumento propuesto del 8% en el primer año no era suficiente debido a la inflación.

Los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados serán elegibles para solicitar un reembolso completo en el sitio web o la aplicación móvil de la aerolínea, según Air Canada.

El año pasado, el gobierno obligó a los dos principales ferrocarriles del país a entrar en arbitraje con su sindicato laboral durante una interrupción laboral. El sindicato de los trabajadores ferroviarios demandó, argumentando que el gobierno está eliminando el poder de negociación de un sindicato en las negociaciones.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.