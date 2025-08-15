Sobres con polvo blanco en el ICE no son peligrosos

El incidente ocurrió el jueves por la tarde en 26 Federal Plaza, en Foley Square de Manhattan, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

Las cinco cartas fueron encontradas alrededor de las 16 en la sala de correo de la Oficina de Cumplimiento y Remoción de ICE en el noveno piso, según el FBI.

"En la mayor parte de mi experiencia, la mayoría de estos incidentes resultan ser nada. Sin embargo, este asunto no se va a tomar a la ligera", dijo Christoper Raia, el subdirector del FBI a cargo de la oficina de campo del FBI en Nueva York, quien señaló que "enviar cartas amenazantes de esta naturaleza, ya sean reales o un engaño, es un delito".

Las pruebas iniciales del polvo indican que era ácido bórico, que se usa comúnmente en pesticidas y otros productos químicos y es dañino si se come, dijeron los funcionarios a WABC. (ANSA).