Un juez hondureño dictó este jueves el "sobreseimiento definitivo" en un juicio por corrupción contra el expresidente de Honduras Porfirio Lobo, informó un portavoz judicial.

"Sobreseimiento definitivo dictó el juez", en el caso de Lobo, dijo a la AFP el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.

Lobo (2010-2014) "está liberado de la acusación [porque] no se le encontró ningún tipo de responsabilidad y ya desde este momento" queda absuelto, añadió.

En el mismo juicio se acusa al también exgobernante Juan Orlando Hernández que gobernó dos periodos (2014-2018/2018-2022), actualmente preso por narcotráfico en Estados Unidos.

"En el caso de JOH (Juan Orlando Hernández) no se puede decir nada porque no ha comparecido, está pendiente el proceso", agregó Duarte.

Al conocer la sentencia, Lobo se pronunció en medios de comunicación locales: "Yo no tengo nada que ver en eso", dijo.

"No debo nada, no es que soy santo, pero en temas de narcotráfico, delincuencia o temas administrativos no me he echado un centavo a la bolsa", agregó el exmandatario de 76 años.

Reconoció que ha sido mencionado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde su hijo, Fabio Lobo, fue condenado en 2017 a 24 años de prisión por vínculos con el narcotráfico.

"Tengo de ser mencionado [desde] 2017, siete años. Allá soy artista ya", expresó con ironía.

La esposa del expresidente Lobo, Rosa Elena Bonilla, también fue condenada en 2017 en Honduras por corrupción a 14 años de cárcel, pero recibió "arresto domiciliario".

El pasado 11 de octubre la fiscalía acusó a Lobo, a Hernández y a otros seis exfuncionarios.

Ambos exmandatarios derechistas fueron acusados por "fraude" y Hernández también tiene cargos por lavado de activos de más de 62 millones de lempiras (2,5 millones de dólares).

Según la fiscalía, los exgobernantes y exfuncionarios "conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (11,6 millones de dólares)" que fueron a dar a sus cuentas personales.

Hernández está preso en Estados Unidos desde abril del 2022 por tráfico de cocaína y uso de armas de fuego, acusaciones que le pueden significar reclusión perpetua.

Duarte explicó que Hernández es sometido a "un procedimiento especial" al "no saberse su suerte" en el juicio en Nueva York y, además, porque goza de inmunidad al ser diputado del Parlamento Centroamericano desde que dejó el poder.

El flagelo de la corrupción agrava la situación en este país centroamericano de diez millones de habitantes, donde cerca del 70% de sus habitantes vive en la pobreza.

Nl/fj/cjc