Sobreviviente del Holocausto y niña de 10 años entre los fallecidos en ataque en Australia

SYDNEY (AP) — Antes del derramamiento de sangre y los corazones rotos, había una niña con un alma gentil, una abuela amorosa que entregaba comidas a los necesitados y un joven apodado "persona de oro" por su amabilidad. Y había un abuelo de 87 años que buscó consuelo en Australia luego de sobrevivir al Holocausto, sólo para morir en lo que las autoridades han llamado terrorismo antisemita.

Ellos están entre las 15 personas asesinadas el domingo por la tarde por dos hombres armados durante una celebración de Hanukkah en la famosa playa Bondi de Sydney. El jefe de la policía federal de Australia señaló que se trató de un ataque terrorista inspirado por el grupo Estado Islámico.

A continuación se ofrece un vistazo más cercano a algunas de las víctimas:

La víctima más joven que "veía belleza en todos"

Matilda, una niña de 10 años cuyo apellido no ha sido revelado a petición de su familia, fue la persona más joven asesinada en la masacre.

La profesora de idiomas de Matilda, Irina Goodhew, quien creó un GoFundMe para la familia en duelo de la niña, la describió en una publicación de Facebook como una niña gentil que veía belleza en todos.

“Matilda era un alma brillante y amorosa que nos enseñó que la verdadera bondad se encuentra en el amor y la compasión que compartimos. Su memoria nos recuerda llevar la bondad en nuestros corazones y difundirla al mundo", escribió Goodhew. "Que la luz de sus ojos viva a través de nosotros, en nuestras acciones, nuestras palabras y nuestro amor por los demás”.

El rabino asistente de buen corazón

Eli Schlanger, rabino asistente en Chabad-Lubavitch de Bondi, organizó el evento "Hanukkah frente al Mar" del domingo. Era padre de cinco hijos, el más joven de los cuales nació hace apenas dos meses, según Chabad, un movimiento judío ortodoxo que realiza actividades de alcance en todo el mundo.

Schlanger, de 41 años, nacido en Londres, también se desempeñó como capellán del Departamento de Servicios Correccionales del estado y como capellán en un hospital de Sydney, donde ministraba a pacientes y familias.

Ben Wright, su amigo, dijo que Schlanger iba a donde fuera necesario para ayudar a las personas, incluidas las prisiones.

“Eli era una persona muy especial. Pasó mucho de su tiempo tratando de que los judíos hicieran una buena acción”, dijo Wright a The Associated Press estando de pie cerca de una sección acordonada de Bondi la mañana después del ataque, con una caja negra que contenía versos de la torá atada a su brazo.

Wright, quien vio a amigos y extraños ser abatidos durante el ataque al tiempo que sostenía a su bebé de seis meses, dijo que espera emular la bondad de Schlanger.

Un pilar de la comunidad judía conocido por su amabilidad

Yaakov Levitan, un rabino y padre de cuatro hijos, era conocido por su amabilidad y dedicación a ayudar a los demás, según el movimiento Chabad, que lo describió como un “pilar vital y detrás de escena” de la comunidad judía de Sydney.

Originario de Johannesburgo, el hombre de 39 años se desempeñó como gerente general de Chabad de Bondi y trabajó con el Beth Din de Sídney, o tribunal religioso.

Voluntaria reflexiva que entregaba comidas

Marika Pogany, una abuela de 82 años y voluntaria comunitaria, entregó miles de comidas kosher a los necesitados, detalló la Federación de Comunidades Judías en Hungría en un comunicado.

COA, un servicio de voluntariado en Sídney para personas mayores judías, indicó en una publicación de Instagram que Pogany era parte del “corazón palpitante de COA y una fuente de calidez para miles de personas”.

“Durante 29 años llegó a COA con su sonrisa tranquila y su amabilidad constante. Alumbraba la sala simplemente estando en ella. No pedía nada y lo daba todo”, describió COA.

Zuzana Čaputová, la expresidenta de Eslovaquia, la llamó “Marika” y describió a Pogany como su “amiga cercana de largo tiempo” que había visitado Eslovaquia todos los años desde 1989.

Una "persona de oro" con talento para el fútbol

Dan Elkayam, un ciudadano francés de 27 años descrito por su hermano como “una persona de oro”, era un talentoso futbolista que vivía con su novia en los suburbios del este de Sydney.

Jérémie Elkayam, hermano de Elkayam, dijo a la emisora France Info que su hermano era “alguien extraordinario... que disfrutaba de la vida, no era en absoluto materialista, entendía el valor de las cosas y amaba viajar”.

“Somos cuatro hermanos y, de los cuatro, para mí él era el más amable de nosotros”, afirmó Jérémie Elkayam

El club de fútbol Rockdale Ilinden FC de Sydney señaló en un comunicado que Elkayam era un jugador extremadamente talentoso y popular en el equipo de la Liga Premier del club que “será profundamente extrañado por sus compañeros de equipo y todos los que lo conocieron”.

“Aquellos que estaban más cerca de él lo describieron como una persona sencilla, feliz y afortunada que fue cálidamente acogida por quienes lo conocieron”, dijo Dennis Loether, presidente del club.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, escribió en una publicación en X que la muerte de Elkayam fue “otra manifestación trágica de un repugnante aumento del odio antisemita que debemos derrotar”.

Policía jubilado considerado una "leyenda" de club de rugby

Peter Meagher, conocido por sus amigos como “Marzo”, era un policía jubilado y gerente de equipo y voluntario querido en el club de rugby Randwick, el cual condenó el “abominable ataque dirigido a nuestra comunidad judía” en un comunicado el lunes y llamó a Meagher una “leyenda absoluta en nuestro club”.

El club agregó que Meagher estaba trabajando como fotógrafo independiente en la festividad judía de Hanukkah en Bondi, señalando que su presencia fue “simplemente un caso catastrófico de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

Una fotografía con el comunicado mostraba “Marzo” escrito con tiza en un campo de rugby, junto con una camiseta del equipo.

Espectador heroico que intentó frenar el ataque

Reuven Morrison, de 62 años, fue asesinado al intentar detener a uno de los agresores, según su hija, Sheina Gutnick.

Gutnick dijo a CBS News que su padre es la persona vista en imágenes de video ampliamente difundidas lanzando objetos al agresor, que Gutnick dijo que eran ladrillos, después que otro transeúnte, Ahmed al Ahmed, le quitara el arma al tirador.

“Creo que después de que Ahmed logró quitarle el arma al terrorista, mi padre fue a intentar destrabar el arma, para intentar disparar. Estaba gritando al terrorista”, añadió Gutnick.

Morrison emigró a Australia desde la Unión Soviética hace cinco décadas para escapar de la persecución antisemita. Gutnick dijo que él pensaba que Australia era segura.

“Aquí es donde iba a tener una familia, donde iba a vivir una vida lejos de la persecución. Y durante muchos años, lo hizo; vivió una vida maravillosa y libre. Hasta que Australia se volvió contra él”, sostuvo Gutnick.

El sobreviviente del Holocausto que protegió a su esposa

Alex Kleytman era un sobreviviente del Holocausto de 87 años que se había mudado a Australia desde Ucrania.

“No tengo esposo. No sé dónde está su cuerpo. Nadie puede darme ninguna respuesta”, declaró su esposa, Larisa Kleytman, a los periodistas afuera de un hospital de Sydney el domingo.

Larisa dijo al periódico The Australian que su esposo murió cuando la protegía.

“Estábamos de pie y de repente vino el ‘pum pum’, y todos cayeron. En ese momento, él estaba detrás de mí y en un momento decidió acercarse a mí. Levantó su cuerpo porque quería estar cerca de mí”, afirmó la mujer.

Según un informe de 2023 de JewishCare, un proveedor de servicios para la comunidad judía de Australia, la pareja sobrevivió “el terror indescriptible del Holocausto” cuando eran niños antes de mudarse a Australia.

Un abuelo orgulloso de su familia

Tibor Weitzen, un abuelo de 78 años que veía lo mejor en las personas, emigró a Australia desde Israel en 1988, dijo su nieta.

“Mi abuelo era realmente lo mejor que se podía pedir. Estaba tan orgulloso de nosotros... y nos amaba más que a la vida misma”, comentó Leor Amzalak a la Australian Broadcasting Corp., la emisora pública del país

Los periodistas de The Associated Press Panagiotis Pylas en Sydney, John Leicester en París, Justin Spike en Budapest, Hungría, y Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.