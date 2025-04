Sobrevivientes piden que el próximo papa aplique tolerancia cero ante abusos y señale a cardenales

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Una coalición de sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero exigió el miércoles que los cardenales que participen en el cónclave para elegir a un sucesor de Francisco elijan a un papa que adopte una política de tolerancia cero universal contra las agresiones y que no tenga antecedentes en el manejo de estos casos.

El grupo End Clergy Abuse hizo pública una carta abierta dirigida a los cardenales que mantienen reuniones informales esta semana, antes del inicio del cónclave el 7 de mayo. SNAP, el principal grupo de sobrevivientes en Estados Unidos, también identificó a cardenales con antecedentes problemáticos en una nueva base de datos, lo que refleja un nuevo nivel de escrutinio para los posibles candidatos al papado.

Esto se produce en medio de dudas reales acerca de la relevancia que tiene el escándalo de los abuso en las discusiones para encontrar a un nuevo pontífice. Después de dos décadas de revelaciones implacables sobre agresiones y encubrimiento que han desacreditado a la jerarquía católica, muchos líderes eclesiástico quisieran pensar que el problema es cosa del pasado, afirmaron los sobrevivientes.

“La crisis de los abusos sexuales no es un asunto del pasado. Está presente. Y en ningún lugar es más visible su devastación que en el Sur Global”, indicó la carta.

ECA y SNAP han pedido a la Iglesia católica adopte una política de tolerancia cero por la que un sacerdote sea expulsado permanentemente del ministerio eclesiástico por un solo acto de abuso sexual, ya sea admitido o demostrado según el derecho canónico. Esa es la política en la institución en Estados Unidos, adoptada en el apogeo del escándalo en el país en 2002, pero no se ha adoptado en ningún otro lugar.

El asunto se está debatiendo en tiempo real en Roma durante las reuniones de los cardenales: se ha visto al peruano Juan Luis Cipriani Thorne, de 81 años, con el atuendo completo de cardenal entrando y saliendo de la Santa Sede, a pesar de estar bajo sanción vaticana por abusar presuntamente de un menor. Cipriani no puede asistir al cónclave en sí porque tiene más de 80 años, pero ha estado asistiendo a los encuentros previos.

El Vaticano confirmó en enero la imposición de sanciones disciplinarias a Cipriani, el primer cardenal del Opus Dei de la historia, tras acusaciones de abuso sexual. Las sanciones incluían su salida de Perú y restricciones en su actividad pública y al uso de insignias. El Vaticano indicó que se le permitía incumplirlas en algunas ocasiones.

Preguntado por qué Cipriani se presentaba como cardenal y participaba en las reuniones, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que las regulaciones de la Santa Sede sobre los encuentros previos al cónclave son claras y exigen que todos cardenales asistan a menos que tengan “impedimentos legítimos” por “cuestiones personales o físicas”.

Cipriani, que vive en Madrid y Roma, ha calificado las acusaciones de “completamente falsas”.

Bruni afirmó que los cardenales abordaron esta semana el tema de los abusos, entre otros desafíos que enfrenta la Iglesia.

A principios de año, SNAP lanzó una iniciativa en internet, Conclave Watch, para proporcionar información sobre los cardenales y sus antecedentes. El grupo dice que, desde el lanzamiento, sobrevivientes de Fiyi, Tonga, Bélgica, Francia, Sudáfrica, Malawi, Italia, Canadá y Estados Unidos se han puesto en contacto con información adicional.

La iniciativa evalúa a los cardenales que se considera que aspiran al papado en sus registros de manejo de casos de abuso sexual, incluyendo si estuvieron involucrados en su encubrimiento, así como su aceptación de la ley de tolerancia cero propuesta por SNAP y ECA.

“Los sobrevivientes de abusos no quieren ver otro cónclave que elija a un papa que haya protegido y encubierto a delincuentes del clero”, dijo Sarah Pearson, portavoz de SNAP.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.