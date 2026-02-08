Socialista moderado gana presidenciales en Portugal frente a la extrema derecha, según proyección de medios

António José Seguro, un socialista moderado, se perfila como ganador en la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo en Portugal, frente al líder de la extrema derecha André Ventura, según las primeras estimaciones de las televisiones en base a sondeos a boca de urna.

Seguro, de 63 años, obtendría entre el 67 y el 73% de los votos, frente a una horquilla de entre 27 y 33% para Ventura, 43 años, en el balotaje para suceder al conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

Si bien el papel del jefe de Estado portugués es principalmente simbólico, está llamado a desempeñar un papel de árbitro en caso de crisis y dispone del poder de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas anticipadas.