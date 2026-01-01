Sociedad: "6-7", la palabra que EEUU quiere desterrar en 2026

La expresión lidera el tradicional "Banished Words List", una selección humorística que cada año apunta contra modas lingísticas consideradas excesivas, confusas o directamente inútiles. La lista, que nació en 1976 como una broma durante una fiesta de Año Nuevo, es conocida cariñosamente como el inventario de la "Reina del inglés para el mal uso, el abuso y la inutilidad general"

Según la universidad, alrededor de 1.400 propuestas llegaron desde los 50 estados y desde países tan diversos como Uzbekistán, Brasil y Japón, reflejando el alcance global de ciertas tendencias lingísticas impulsadas por las redes sociales.

Además de "6-7", el top ten incluye palabras y expresiones como "demure", "incentivize", "perfect", "gift/gifted", "my bad", "reach out" y "cooked". Algunas no son nuevas: "my bad" ya había sido "desterrada" en 1998 y "reach out" en 1994, demostrando que ciertas frases se niegan a desaparecer.

"El listado refleja claramente las modas y el lenguaje de las generaciones más jóvenes", explicó el presidente de la universidad, David Travis, al señalar que las redes sociales favorecen el malentendido y el uso impreciso de palabras.

"Compartimos términos por mensajes o posteos, sin tono ni lenguaje corporal. Es muy fácil que se distorsione el sentido", indicó.

Pocas expresiones confundieron tanto en 2025 a padres y docentes como "6-7". Tan extendido fue su uso que Dictionary.com la eligió palabra del año, aunque reconoció que su significado es, en gran medida, nonsensical: una especie de broma interna viralizada por la Generación Z. "No se preocupen, todavía estamos tratando de entender qué significa exactamente", admitieron sus editores.

La expresión puede pronunciarse como "six, seven" o incluso entenderse como el número 67, algo que algunos fanáticos del básquet celebran cuando su equipo alcanza ese puntaje. Pero para muchos adultos, sigue siendo un completo enigma.

Aun así, no todos los jóvenes están dispuestos a abandonarla. "Me da alegría", dijo Alana Bobbitt, estudiante de 19 años de la Universidad de Michigan. "Es un poco tonta y, aunque no sé qué significa, es divertida".

Otros, en cambio, no la entienden ni la usan. "Nunca. No le veo la gracia", señaló Jalen Brezzell, también estudiante universitario, quien sin embargo reconoció usar otras expresiones del listado, como "cooked", término que describe algo "terminado" o "sin salvación".

Para Travis, algunas frases sobrevivirán al paso del tiempo.

"No creo que desaparezcan nunca cosas como 'at the end of the day'", dijo. "Yo mismo usé 'my bad' hoy". Otras, en cambio, serán pasajeras. "Creo que '6-7' para el año que viene ya habrá desaparecido", concluyó. (ANSA).