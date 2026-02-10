Sociedad: Algoritmo de citas para San Valentín en Stanford

El proyecto, llamado Date Drop, fue creado por el doctorando Henry Weng y propone un sistema de citas basado en compatibilidad real. Los estudiantes responden 66 preguntas sobre valores personales, estilo de vida y opiniones políticas.

Las respuestas son procesadas por un algoritmo que, cada semana, empareja a las personas más compatibles.

Los resultados llegan a los correos electrónicos de los participantes cada martes por la noche, según relató el Wall Street Journal en un reportaje publicado a días de San Valentín.

Más de 5.000 estudiantes de Stanford ya se inscribieron en el sistema, en una universidad que cuenta con unos 7.500 alumnos de grado.

El servicio comenzó a expandirse a otros diez campus, entre ellos Columbia, Princeton y el MIT, y ya consiguió US$2,1 millones en financiamiento de capital de riesgo.

El crecimiento del proyecto refleja una tendencia entre muchos universitarios, que se sienten intimidados por el coqueteo cara a cara y agotados por el constante "scroll" en aplicaciones de citas tradicionales como Tinder o Match.

Estudiantes con espíritu emprendedor, como Weng, detectaron la necesidad de herramientas alternativas.

El creador programó Date Drop en apenas tres semanas. La plataforma fue lanzada en septiembre y rápidamente se convirtió en tema central de conversación en los dormitorios universitarios.

"Hablan todo el tiempo de con quién les gustaría hacer match, con quién fueron emparejados y con quién emparejaron a sus amigos", contó al diario financiero Ben Rosenfeld, estudiante del último año y representante en uno de los dormitorios.

Algunos alumnos consideran que Date Drop es una solución muy "a la Stanford" para un problema también muy "de Stanford".

"Muchos de nosotros priorizamos tanto el éxito en otras áreas que la interacción social queda en segundo plano. Nos cuesta incluso iniciar una conversación, ni hablar de una relación sentimental", explicó la estudiante de segundo año Alena Zhang.

No es la primera vez que Stanford impulsa iniciativas de este tipo. En 2017 nació allí The Marriage Pact, un proyecto adoptado en más de 100 universidades y que, según sus creadores, generó más de 350.000 emparejamientos y decenas de matrimonios.

El equipo de The Marriage Pact consideró que las preguntas y la estrategia de marketing de Date Drop eran demasiado similares a su proyecto y, en noviembre, envió a Weng una carta de advertencia legal. (ANSA).