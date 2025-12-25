Sociedad: Almuerzo de Navidad en casa para el 91% de los italianos

"En cuanto a la elección del menú", señala el estudio de la organización agrícola, "la tradición, desde la pasta fresca en caldo y la carne asada, y el carácter italiano predominan".

El análisis indica que "en algunos casos, un tercio de las familias (30%) intentará llevar a la mesa productos locales y artesanales locales, mientras que otro 55% optará por alimentos de origen nacional".

Sin embargo, en cuanto a los postres, existe una tendencia hacia la elaboración casera, aproximadamente en la misma proporción que los postres (46%), donde se preparan las tradicionales de cada región.

El estudio Coldiretti/Ixe' revela además que quien cocinará los alimentos de Navidad transcurrirá un promedio de 2,8 horas en la cocina, en crecimiento respecto al año pasado, pero aún lejos de los niveles pre-Covid, cuando se utilizaban 3,8 horas.

Se registra que casi uno de cada diez (9%) declara que comprará comida para llevar o dependerá de lo que le traigan familiares y amigos.

En general -revela Coldiretti- el presupuesto de este año ha aumentado un 7% en comparación con 2024, y la mayoría relativa de las familias (31%) prevé gastar entre 50 y 100 euros, mientras que el 25% desembolsará 150 euros, el 15% hasta 200 euros y el 6% hasta 300 euros (con un 4% que supera esa cifra).

Solo el 7% mantendrá los gastos por debajo de los 30 euros, y el 12% gastará entre 30 y 50 euros. (ANSA).