Sociedad: Bloquean fotos de esposas sin consentimiento

Tras una oleada de denuncias en Italia, Meta cierra el grupo llamado "Mi Esposa", seguido de tres corazones: "Violación de las políticas contra la explotación sexual de adultos", declaró la compañía de Mark Zuckerberg. Más de 30.000 miembros, la gran mayoría hombres, compartían fotos íntimas de sus esposas, o supuestas esposas, sin su conocimiento.

Esta historia de abuso se produce en medio de otra violación de la privacidad: imágenes privadas del presentador de TV Stefano De Martino y su novia, robadas de un sistema de videovigilancia y publicadas online.

El grupo "Mia Moglie" ("Mi Mujer") ha sido destacado en Instagram por la organización sin fines de lucro No Justice No Peace, que lleva meses implementando la campaña "Not All Men", donde cualquier persona puede compartir sus historias de abuso.

"Más de 32.000 hombres han creado un grupo de Facebook donde comparten fotos íntimas de sus esposas sin su consentimiento, buscando aprobación y complicidad en esta violencia", informó la organización, instando a los usuarios a denunciar al grupo a Meta.

Desde entonces, la página de "Mia Moglie" se ha llenado de comentarios de personas indignadas por la publicación de fotos íntimas de mujeres. "Esto es una forma flagrante de abuso, pornografía no consentida y misoginia sistémica. Cualquiera que participe en este atropello es cómplice de un delito", escribió No Justice No Peace.

En la página pública de "Mia Moglie", algunos comentarios han advertido a los miembros, casi todos anónimos, que han presentado una denuncia ante la Policía Postal.

El grupo del Partido Demócrata en la Comisión de Femicidio y Violencia del Parlamento también se sumó a la denuncia, exigiendo a Meta el cierre de la página. "Esta es una prueba más de la violencia digital estructural arraigada en la misma cultura patriarcal de dominación que permitió la violación de Gisèle Pélicot durante diez años, comenzando con un grupo en línea similar a este", declaró Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, citando un resonante caso en Italia.

Tras los informes y las quejas, Meta eliminó el sitio. "No permitimos contenido que amenace o promueva la violencia sexual, el abuso sexual o la explotación sexual en nuestras plataformas", declaró un portavoz de la empresa estadounidense al anunciar la supresión del grupo "Mia Moglie".

"Si detectamos contenido que incite o promueva la violación, podemos desactivar los grupos y cuentas que lo publiquen y compartir esta información con las fuerzas del orden", añadió.

Una pequeña victoria, hasta que se abran otras páginas similares. Y ya está ocurriendo. En el perfil de Instagram "Sin justicia no hay paz", los usuarios reportan la creación de un grupo de respaldo y la apertura de un canal de Telegram, lo cual también ha sido denunciado ante la Policía Postal. Una historia interminable. (ANSA).