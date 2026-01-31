Sociedad: Cae la venta de libros papel, sube la de digitales

En los últimos doce meses, se compraron 99,5 millones de ejemplares, una disminución del 3% en comparación con 2024. En valor, la disminución es del 2,1%, con 32,6 millones de euros menos en compras, de un total de 1.483,9 millones de euros.

A pesar de un año de mercados con dificultades, las compras digitales aumentaron: las ventas de libros electrónicos crecieron un 2,4%, hasta los 87 millones de euros, y las de audiolibros, un 13,3%, hasta los 34 millones de euros (suscripciones).

Incluyendo las ventas digitales, el mercado general del libro se sitúa en 1.604.900 millones de euros, un 1,6 % menos que el año anterior. Así lo indica un análisis de la Asociación Italiana de Editores, basado en datos de NielsenIQ BookData, presentado por el presidente de esa cámara, Innocenzo Cipolletta, en Venecia.

"Cerramos un año difícil con un descenso en las ventas de libros impresos, lo que nos sitúa por debajo del umbral de los 100 millones de libros en los canales comerciales por primera vez en los últimos cinco años", explicó Cipolletta.

Se espera que 2026 impulse un cambio de rumbo, gracias en parte a las medidas de apoyo a la demanda: un fondo para bibliotecas de 60 millones de euros, una Carta Cultura de 17 millones de euros para familias con menos recursos y, para 2027, el Bonus Valore Cultura para todos los graduados de secundaria menores de 19 años, en sustitución de la Carta Cultura y la Carta del Mérito.

Además, los datos nos indican —continúa Cipolletta— que el gasto de los hogares y el gasto en libros, descontados periodos anómalos como el de 2016 a 2025, tienden a seguir las mismas tendencias.

Por lo tanto, es razonable imaginar que, a medio plazo, el gasto en libros volverá a crecer, en consonancia con el gasto general de los hogares. No obstante, la tendencia negativa se extiende a gran parte de Europa.

El descenso del mercado italiano en ejemplares vendidos (-3%) es coherente con el rendimiento de la mayoría de los demás países europeos. Alemania perdió un 4,9%, los Países Bajos un 3%, Francia y el Reino Unido un 2,5% e Irlanda un 0,4%. España igualó el resultado del año anterior (subió un 0,2%), mientras que Portugal se opuso a la tendencia (subió un 7%).

La caída del mercado es desigual entre los tamaños de las editoriales: de una caída del 3% en las copias vendidas, los grupos de libros perdieron un 1,9%, las editoriales con más de cinco millones de copias vendidas fuera de los grupos de libros cayeron un 6%, las que tenían entre uno y cinco millones de copias ganaron un 1,2% y las que tenían hasta un millón de copias cayeron un 6,2%.

Todos los canales de venta están en declive: durante el período de 12 meses, las librerías en línea perdieron un 3,9% en ventas de valor, la distribución a gran escala perdió un 4,2% y las librerías físicas (independientes y cadenas) perdieron un 0,7%.

Sin embargo, entre las librerías físicas, las independientes son las que más sufren, perdiendo el 8,5% de sus ventas, equivalente a 1,3 millones de copias.

Entre los géneros, solo los libros infantiles y juveniles escaparon a la tendencia negativa, con un crecimiento del 0,3% en ejemplares. La ficción y el cómic extranjeros cayeron un 0,8%, la ficción italiana un 1,8%, la no ficción general un 3,3%, los manuales prácticos un 6,8% y la no ficción especializada un 10,6%.

Tanto los nuevos lanzamientos como el catálogo están en declive, pero este último lo hace menos que el primero. En los últimos 12 meses, se publicaron 70.409 nuevos títulos (excluyendo libros de texto escolares y títulos autoeditados), un 1,8% más que en 2024. A pesar de ello, la disminución de los nuevos lanzamientos, equivalente al 3,7%, es mayor que la del catálogo, que bajó un 2,7%. (ANSA).