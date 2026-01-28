Sociedad: Colombia cerró 2025 con balance trágico de violencia social

"La violencia contra quienes defienden la vida y los derechos continúa siendo una grave realidad en el país", sentenció la Defensoría.

Precisó que los departamentos del país donde se registraron el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos y de líderes sociales fueron Cauca (sureste) con 37 casos, Antioquia (noroeste) con 23, Valle del Cauca (sureste) con 18 y Nariño (sur) con 10.

En el caso de las masacres, la estatal encargada de la defensa de los derechos humanos señaló que el Valle del Cauca fue el departamento donde se registró el mayor número de casos, entre enero y diciembre de 2025, con 17 matanzas, seguido de Antioquia con 12, Norte de Santander (noreste) con 9 y Cauca con 7.

La Defensoría no explicó a quiénes se les atribuye este tipo de violencias y las causas, solo instó al gobierno a "fortalecer de manera efectiva la protección de las comunidades en los territorios". (ANSA).