Sociedad: Del atolón de Kiritimati a Samoa Estadounidense, 26 horas de Nochevieja

Kiritimati, parte de Kiribati y, en general, de las Espóradas Ecuatoriales (Islas de la Línea), emerge del océano al este del archipiélago de Kiribati y dos husos horarios al este de la línea de cambio de fecha.

En la Isla de Navidad el año parte a las 00:00 GMT del 30 de diciembre. E incluso Sídney, que desde hace tiempo se autoproclama la "Capital Mundial de la Nochevieja", tendrá que esperar cuatro horas más después de la Isla de Navidad para descorchar el champán y encender los fuegos artificiales.

La Línea Internacional de Cambio de Fecha, que zigzaguea ligeramente de norte a sur y solo sigue parcialmente el meridiano 180, las antípodas de Greenwich, tuvo una pronunciada desviación hacia el este desde 1995, atravesando dos zonas horarias que abarcan, entre otros, el archipiélago de Kiribati, Samoa y Tonga.

Desde Kiribati, volando al suroeste durante unos 2500 kilómetros, se llega a las islas de Samoa Americana, que serán las últimas en celebrar la Nochevieja, 26 horas después. Samoa Independiente y Samoa Americana, que forman parte del mismo archipiélago y están relativamente cerca, celebran el comienzo del nuevo año con 24 horas de diferencia. Para cuando la medianoche pase por la pequeña isla de Tutuila, la más occidental de la Samoa Americana, la isla Midway e incluso Hawái, el año nuevo habrá envuelto a todo el planeta.

El país con más "Nochesviejas" es, obviamente, Rusia, que abarca 11 husos horarios, desde el enclave báltico de Kaliningrado hasta la península de Chukotka, frente a Alaska, al otro lado del estrecho de Bering.

Dado que la línea internacional de cambio de fecha atraviesa el estrecho de Bering, la Chukotka rusa y la Alaska estadounidense, a pesar de estar separadas por tan solo unos kilómetros de mar, celebran con 24 horas de diferencia. (ANSA).