Sociedad: Dinamarca sufre una "crisis de la lectura"

Gobierno planea abolir el IVA en los libros.

Para el gobierno, el país lucha contra una "crisis de la lectura" causada justamente por una alícuota muy elevada (25%), la más alta a nivel mundial.

"Esto es algo por lo que luché como ministra de Cultura porque creo que debemos arriesgarlo todo si queremos poner fin a la crisis de lectura que, lamentablemente, se ha extendido en los últimos años", declaró Jakob Engel-Schmidt a la agencia de noticias RITZAU.

Según estimaciones del gobierno, la medida costará a las arcas estatales 330 millones de coronas (unos 44,2 millones de euros) anuales. "Estoy sumamente orgulloso. No todos los días consigo convencer a mis colegas de la necesidad de invertir una suma tan grande en el consumo y la cultura daneses", añadió el ministro.

Otros países nórdicos también aplican un tipo de IVA del 25%, pero no se aplica a los libros. El IVA sobre los libros en Finlandia es del 14%, en Suecia del 6% y en Noruega del 0%.

(ANSA).

