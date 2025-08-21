Sociedad: Dinamarca sufre una "crisis de la lectura"
Gobierno planea abolir el IVA en los libros.
- 1 minuto de lectura'
Para el gobierno, el país lucha contra una "crisis de la lectura" causada justamente por una alícuota muy elevada (25%), la más alta a nivel mundial.
"Esto es algo por lo que luché como ministra de Cultura porque creo que debemos arriesgarlo todo si queremos poner fin a la crisis de lectura que, lamentablemente, se ha extendido en los últimos años", declaró Jakob Engel-Schmidt a la agencia de noticias RITZAU.
Según estimaciones del gobierno, la medida costará a las arcas estatales 330 millones de coronas (unos 44,2 millones de euros) anuales. "Estoy sumamente orgulloso. No todos los días consigo convencer a mis colegas de la necesidad de invertir una suma tan grande en el consumo y la cultura daneses", añadió el ministro.
Otros países nórdicos también aplican un tipo de IVA del 25%, pero no se aplica a los libros. El IVA sobre los libros en Finlandia es del 14%, en Suecia del 6% y en Noruega del 0%.
(ANSA).
