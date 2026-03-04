Sociedad: Dos tamarinos emperador nacen en el Bioparque de Roma

Sus padres, Sissi y Franz, cuidan día y noche de los cachorros, nacidos el 19 de febrero y cuyo sexo aún no se determinó, bajo la atenta mirada de su hermana mayor, Sofi, nacida de la misma pareja en 2021.

"Es un primate monógamo", explica Paola Palanza, presidenta del Bioparque de Roma, etóloga y catedrática de la Universidad de Parma.

"Ambos padres cuidan de las crías, pero especialmente el padre, quien las carga a la espalda, entregándoselas a la madre para que las alimente", detalla.

"La madre casi parece ignorar a sus crías - señala Palanza-, ocupada en acicalarse y, sobre todo, en comer. El embarazo y la lactancia de gemelos exigen un gran esfuerzo metabólico para un animal tan pequeño, y la madre sola no podría criarlos. En esta especie, es esencial que el padre esté presente y cuide a los recién nacidos; de lo contrario, no sobrevivirían".

"En los mamíferos, la monogamia y el cuidado paternal son muy poco frecuentes, presentes en menos del 5% de las especies, incluidos los humanos, y evolucionaron donde el cuidado de ambos padres era esencial para asegurar la supervivencia de las crías.

Cuando existe el cuidado paternal, también se desarrollan en los machos mecanismos cerebrales específicos que fomentan el vínculo con sus parejas y sus crías. En particular, cambia la distribución de los receptores de oxitocina y vasopresina, a menudo llamados receptores del amor", explica.

El tamarino emperador recibe su nombre de sus largos y prominentes bigotes blancos, que se curvan marcadamente hacia arriba, un rasgo que antaño estaba reservado para las altezas reales e imperiales.

Guillermo II, emperador de Alemania, lucía bigotes similares; por esta razón, la especie recibió el apodo jocoso de "emperador", pero a los zoólogos les gustó tanto el nombre que se convirtió en permanente.

Con un peso aproximado de medio kilo, pertenece a la numerosa familia Callitrichidae (del griego: "el de hermoso pelaje"), que incluye 42 especies distribuidas por los bosques del noroeste de Colombia, gravemente amenazadas por la deforestación y el cambio climático. (ANSA).