Sociedad: drama en casa Beckham: Brooklyn "se divorcia" de sus padres

"No quiero reconciliarme con ellos", dijo el joven, que incluso sumó al suyo el apellido de su esposa Nicola Peltz, en una extensa publicación en Instagram en la que atacó a su padre y a su madre por haber "intentado sin descanso arruinar" su relación de pareja y por haber difundido "mentiras" en los medios para "preservar la fachada".

Desde hace meses circulaban rumores de desavenencias en la célebre familia, y Brooklyn dijo que durante mucho tiempo trató de mantener los problemas en secreto. David y Victoria, a quienes su hijo acusa de querer preservar a toda costa "la marca" familiar, nunca admitieron públicamente la existencia de conflictos. Hoy, el ex futbolista declaró que "los hijos pueden cometer errores, especialmente cuando usan las redes sociales", pero que deben equivocarse por sí mismos y que de esos errores pueden aprender.

La pareja tiene otros dos hijos varones y una hija: Romeo, de 23 años; Cruz, de 20; y Harper, de 14. Brooklyn, el mayor, tiene 26 años y más de 16 millones de seguidores en Instagram.

"He permanecido en silencio durante años", afirmó el aspirante a chef. "Lamentablemente mis padres siguieron recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que decir la verdad sobre al menos algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme. Tampoco estoy bajo el control de nadie: por primera vez en mi vida me estoy defendiendo".

El joven agregó que ha visto con sus propios ojos hasta dónde están dispuestos a llegar los Beckham para difundir mentiras en los medios, a menudo a costa de personas inocentes.

"Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", dijo.

Gran parte de su descargo se centró en la relación con su esposa —una actriz estadounidense e hija del multimillonario Nelson Peltz— a quien, según él, su familia habría "faltado al respeto de manera constante" intentando sabotear su matrimonio.

En particular, Brooklyn sostuvo que su madre habría cancelado a último momento la confección del vestido de novia, pese al entusiasmo de Nicola por llevar una creación de la diseñadora, obligándola así a buscar a las apuradas un vestido alternativo.

Sin embargo, esa versión parece difícil de conciliar con los hechos: Nicola Peltz se casó luciendo un vestido de Pierpaolo Piccioli para Valentino Haute Couture, fruto de un trabajo de atelier de aproximadamente un año y realizado en colaboración con su estilista de confianza, Leslie Fremar (ANSA).