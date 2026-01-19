Sociedad: el matrimonio en Italia sigue en baja y se da en edades más tardías

Así lo reveló el ISTAT (Instituto Nacional de Estadística italiano) en su último informe.

En 2024, se celebraron 173.272 matrimonios en Italia, un 5,9% menos que en 2023.

Según el Istat, la reducción de las bodas se debe a la disminución numérica de las generaciones más jóvenes, atribuible a la persistente baja natalidad. Pero también a los cambios culturales, como la creciente difusión de las uniones libres (convivencias more uxorio), que pueden constituir tanto una alternativa estable al matrimonio como una forma de convivencia transitoria que puede preceder a las bodas.

Los matrimonios religiosos presentan una disminución considerable respecto al año anterior (-11,4%), acentuando una tendencia a la baja que ya lleva tiempo en curso.

En 2024, de hecho, el 61,3% de los matrimonios se celebró con rito civil, en continuidad con el valor del año anterior (58,9%).

El rito civil es claramente más común en los segundos matrimonios (95,1%), siendo a menudo una elección obligada.

Las primeras bodas en 2024 fueron 130.488, un 6,7% menos que el año anterior.

También se registró un leve descenso en los matrimonios mixtos: en 2024 se celebraron 29.309 bodas con al menos un cónyuge extranjero (el 16,9% del total de matrimonios), un 1,4% menos que en 2023, mientras que aumentan los matrimonios entre extranjeros y nuevos ciudadanos italianos.

Esto se debe -subrayó el ISTAT- al considerable aumento de quienes han adquirido la ciudadanía italiana.

De hecho, cada vez más matrimonios, teóricamente mixtos, son celebrados entre ciudadanos que al nacer eran ambos extranjeros.

En cuanto a que la gente se casa cada vez más tarde, el Istat lo justifica con la prolongación de los caminos de formación, las dificultades de acceso y permanencia en el mundo laboral y el consiguiente retraso en salir de la familia de origen.

El aplazamiento del primer matrimonio también se ve afectado por la difusión de las convivencias prematrimoniales.

La tendencia al aplazamiento lleva la edad media de los primeros matrimonios a 34,8 años para los hombres (+0,1 décimas respecto a 2023) y a 32,8 años para las mujeres (+0,1).

Las 2936 uniones civiles entre parejas del mismo sexo en 2024 también evidencian una disminución respecto al año anterior (-2,7%), confirmada por los datos provisionales de los primeros nueve meses de 2025 (-3,1% respecto al mismo período de 2024).

Asimismo, en 2024 se confirma la prevalencia de uniones entre hombres (1608 uniones, el 54,8% del total). Se registraron 75.014 separaciones (-9%). También disminuyeron los divorcios, que suman 77.364 (-3,1%). (ANSA).