Sociedad: El Palio de Siena con Madonna de invitada

El Palio de Siena, una histórica carrera de caballos en Siena, se celebra el 2 de julio y el 16 de agosto de 2025. La carrera del 2 de julio se conoce como el Palio de Provenzano, mientras que la del 16 de agosto se llama el Palio dell'Assunta.

La carrera se celebra en la Piazza del Campo, donde compiten diez de los diecisiete distritos de la ciudad.

Hoy, la carrera dedicada a la Madonna Assunta ha tenido dos protagonistas clave: un jockey sediento de revancha tras siete años sin ganar, que ahora ostenta cuatro victorias en el Palio, y un caballo, un castrado castaño de 9 años, que emerge victorioso del Palio en su tercera carrera.

Una carrera sin contienda tras 35 minutos de acción frenética, con las contradas rivales Leocorno y Civetta, y Aquila y Pantera luchando entre las cuerdas. Pantera y Leocorno lo intentaron hasta el final, este último en particular con la pareja ganadora del Palio de julio pasado: Giovanni Atzeni, conocido como Tittia, montando a Diodoro. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano.

El Drappellone, diseñado por Francesco De Grandi, se unirá a los otros 44 en el museo de la contrada en Via dei Sordi. Solo se registró una caída, la del jinete Bruco. Justo al atardecer, el cielo de Siena se tiñó de amarillo, rojo y blanco, los colores de Valdimontone.

Observando el triunfo de Gingillo Anda y Bola desde una ventana de la Piazza del Campo estaba la cantante estadounidense Madonna, quien se regaló el espectáculo del Palio di Siena para celebrar su 67 cumpleaños. La estrella del pop había llegado por la tarde y se la vio bajando de una furgoneta en la Piazza Indipendenza antes de dirigirse al Palazzo d'Elci.

Las celebraciones de su cumpleaños continuarán hasta la noche, en compañía de una treintena de amigos en un hotel del centro histórico. Observando la carrera desde las ventanas de triple arco del Palazzo Pubblico, invitados por la ciudad de Siena, se encontraban los actores italianos Maurizio Lastrico, Matteo Martari y Pietro Sermonti.

"Deberíamos hablar de las contradas antes de hablar del Palio, porque sin ellas, no habría Palio, eso es obvio", declaró esta mañana la alcaldesa de Siena, Nicoletta Fabio, en la habitual rueda de prensa previa al Palio, calificándolo de "la punta del iceberg, el momento en que las pasiones estallan, incluso desenfrenadas, a veces puede parecer una locura desde fuera".

Una locura lúcida que, a partir de esta noche, invade todos los contradaioli de Valdimontone, que llevan en triunfo a los dos protagonistas indiscutibles, el jinete y el caballo, Giuseppe Zedde, conocido como Gingillo, y Anda y Bola. (ANSA).