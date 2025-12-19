Sociedad: El pandoro supera al panettone en las preferencias navideñas de Italia

El resultado del clásico "derby" navideño entre los dos íconos de las fiestas surge en la antesala de la Nochebuena, la Navidad y el fin de año, período clave para el consumo de productos típicos de la mesa italiana.

Desde el punto de vista comercial, la asociación —que agrupa a 26 categorías de la industria alimentaria italiana— informó que en diciembre se vendieron más de 33 millones de unidades de panettone y pandoro, lo que representa alrededor del 70% del consumo anual de ambos productos.

En términos de percepción y hábitos, ocho de cada diez italianos consideran que panettone y pandoro son los verdaderos protagonistas de las mesas festivas. Además, cinco de cada diez declararon haber incrementado su consumo incluso antes y después de las fiestas, en línea con una tendencia de desestacionalización de estos dulces tradicionales.

Panettone y pandoro también funcionan como embajadores del "made in Italy" en el mundo. En 2024, las exportaciones alcanzaron 13.468 toneladas, por un valor de 113 millones de euros, con Europa como principal destino —especialmente Francia, Alemania, Bélgica, Suiza y Reino Unido—, seguida por Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil y Argentina, según datos de Unione Italiana Food.

El panettone y el pandoro son dulces navideños italianos, pero se diferencian en forma (cúpula vs. estrella), ingredientes (frutas confitadas en el Panettone vs. vainilla y mantequilla en el pandoro), textura (más aireada y densa en el panettone contra más suave y alveolada en el Pandoro) y origen (Milán y Verona).

El Panettone tiene un sabor más cítrico y el Pandoro más mantecoso, espolvoreado con azúcar glaseado.

Entre los otros dulces típicos de la Navidad, la asociación destacó el torrone, con ventas de 1.600 toneladas en diciembre, equivalente al 25% del consumo anual. También se registró un fuerte desempeño del chocolate, con 18.000 toneladas consumidas en el último mes del año entre tabletas y pralinés, así como de las cremas dulces para untar, que alcanzaron 4.900 toneladas.

Las pralinés y especialidades de chocolate mantienen además una sólida demanda internacional. En 2024, las exportaciones italianas de cacao y chocolate llegaron a 414.940 toneladas (+4,9%), por un valor de 2.883 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 17,2%.

En los menús navideños tampoco falta la pasta, con un consumo promedio de 1,5 kilos por persona —unos 15 platos—, acompañada habitualmente por pescado congelado, cuyo consumo alcanzó 8.200 toneladas solo en diciembre. (ANSA).