Sociedad: En Italia, feminicidio se penará con perpetua

Se define de forma más amplia (como un acto de discriminación u odio hacia una persona por su condición de mujer o como consecuencia de su negativa a tener o continuar una relación afectiva) y se castiga con cadena perpetua.

El Senado ratifica el avance al aprobar este miércoles el proyecto de ley por unanimidad: 161 miembros presentes, 161 a favor, y los aplausos estallan en toda la cámara. El presidente del cuerpo, Ignazio La Russa, al asumir la presidencia de la asamblea, agradece a los parlamentarios.

“Estoy sumamente satisfecho”, afirma, “porque en temas importantes, el Senado sabe expresarse sin distinción de afiliación”. La primera ministra Giorgia Meloni también se mostró satisfecha, ya que “Italia es una de las primeras naciones en adoptar esta vía, que estamos convencidos puede ayudar a combatir una lacra intolerable”.

Ahora le corresponderá a la Cámara de Diputados la aprobación final, con la esperanza de obtener una votación unánime similar.

Al principio, esto no era una conclusión inevitable ni fácil. La sospecha de que el proyecto de ley del gobierno confirmaba el “pancriminalismo de derecha” (propiedad de Filippo Sensi, líder del Partido Demócrata) era generalizada entre la oposición. Y no faltaron los enfrentamientos en la Comisión de Justicia. Finalmente, la colaboración entre la mayoría y la oposición se impuso (era difícil no intentarlo, dada la sensibilidad del tema y el elevado número de víctimas), logrando finalmente algunos cambios en el proyecto de ley.

El más importante se refiere al alcance del delito: para la oposición, la definición era demasiado vaga. El proyecto de ley se refería inicialmente a “un acto de discriminación u odio contra la persona ofendida por su condición de mujer, para suprimir el ejercicio de sus derechos o libertades o, en cualquier caso, la expresión de su personalidad”. Se omitió el aspecto relacional, y en especial la negativa de la mujer a entablar una relación, lo que cada vez más se convierte en un detonante para que los hombres maten a sus parejas o exparejas.

Por lo tanto, la primera parte se complementó con un pasaje relativo a la negativa de la mujer a “establecer o mantener una relación afectiva”, pero también a “estar sujeta a una condición de sometimiento o, en cualquier caso, a una limitación de sus libertades individuales”.

Esto también aplica a quienes se perciben como mujeres, pero no están registradas como tales. Además, las correcciones se extienden a las circunstancias agravantes previstas para el maltrato doméstico, la agresión y el acoso. En resumen, se intentó ir más allá del enfoque de emergencia al reconocer que la violencia de género es un problema estructural.

Otra novedad es la prestación de asistencia a las huérfanas de feminicidio: la ley destina 10 millones de euros para ellas.

Pero, sobre todo, amplía el alcance: la ayuda se aplicará a todos los menores privados de su madre si esta fue asesinada por ser mujer, incluso si el asesino no tenía ningún vínculo emocional con ella, ni en ese momento ni con anterioridad.

También se aplicará a los hijos de mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio, pero que quedaron gravemente afectadas, incapaces de cuidar de sus hijos. Sin embargo, la aprobación de la centroizquierda no oculta la existencia de lagunas y críticas a la ley.

El Partido Demócrata, AVS (Verdes y Socialistas) y M5S denuncian la falta de intervenciones e inversiones en prevención, cambio cultural y educación emocional. El llamamiento de Elly Schlein —la líder del PD— para abordar conjuntamente el feminicidio, que fue aceptado por la Primera Ministra en mayo, parece estar dando frutos. Meloni se sintió profundamente afectada por la muerte de Martina Carbonaro, la joven de 14 años asesinada por su exnovio en Afragola. La líder del Partido Demócrata pidió "sentarse a debatir de inmediato". Y la jefa del Gobierno confirmó: "Debemos hacer más, todos juntos. Por Martina. Por todas". (ANSA).