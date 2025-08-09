Sociedad: En Italia, la TV es el medio líder

En 2024, el sector televisivo en su conjunto superó los 8800 millones de euros en ingresos y registró un aumento del 7,3% en comparación con 2023, según datos del último informe de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones.

La publicidad está creciendo, representando el 35,8% de los ingresos totales, pero la televisión de pago, las suscripciones y el contenido en canales tradicionales y en línea son los que más crecen, hasta el punto de que la oferta de televisión de pago en su conjunto sigue representando la principal fuente de financiación de los medios (42,4% del total).

La tasa de licencia de servicio público también está creciendo, en términos absolutos, pero a un ritmo más lento que otros componentes de ingresos, con la consiguiente disminución de su porcentaje sobre el total, que se sitúa por debajo del 22%.

Los tres principales operadores aún controlan el 69% de los ingresos totales: RAI mantiene su liderazgo (con una cuota del 27,3%), por delante de Comcast/Sky (22,5%) y Fininvest (18,9%).

Las plataformas online (incluidas Netflix, Dazn, TIM, Amazon y The Walt Disney Company) siguen ganando terreno, captando ingresos y alcanzando el 21,5% de los ingresos del sector televisivo, un 13% más que en 2020.

El hallazgo clave es, por lo tanto, una desagregación sustancial y progresiva del mercado televisivo, entre televisión en abierto y televisión de pago, donde la televisión en abierto representa la mayor parte de los ingresos totales (56,3%) y un valor cercano a los 5000 millones de euros, un 4,5% más que en 2023.

Sin embargo, es la televisión de pago la que realmente está creciendo, con un aumento del 11,2% y alcanzando unos ingresos totales cercanos a los 3900 millones de euros.

Los ingresos de las plataformas satelitales se recuperarán en 2024, frenando el declive de los últimos años.

Los ingresos por la venta de ofertas de pago (televisión de pago y pago por visión) y por publicidad en los programas de pago de las plataformas tradicionales también aumentaron un 6,4%, a pesar de que su participación en los ingresos totales de la televisión de pago se mantiene por debajo del 45%.

Este aumento se atribuye al mayor incremento de los recursos generados por la oferta de pago online, que, incluyendo tanto las suscripciones (S-VOD) como la venta y el alquiler de contenido individual (Est y T-VOD), creció un 15,4%.

Por lo tanto, los ingresos procedentes de la oferta de contenido audiovisual online son cada vez más significativos y alcanzarán los 2100 millones de euros en 2024, duplicando su cuota de mercado en los ingresos totales de la televisión de pago desde 2020 (+55,4%), lo que refleja un consumo televisivo cada vez más fragmentado y personalizado.

Un análisis de los índices de audiencia revela una ligera recuperación del número total de espectadores de las plataformas digitales terrestres y por satélite en 2024, en comparación con 2023, tanto en un día normal (+0,1%) como en prime time (+0,5%).

Los datos de audiencia total recopilados por Auditel demuestran que el consumo de televisión se realiza cada vez más a través de internet y de contenido online (televisores conectados, smartphones, ordenadores y tabletas).

Finalmente, cabe destacar que, según la encuesta de Comscore, que solo considera el tráfico de ordenadores y móviles y no incluye televisores conectados, el número de usuarios únicos de sitios web y aplicaciones para plataformas de vídeo a la carta de pago en línea promedia más de 15 millones mensuales (con picos cercanos a los 16 millones en septiembre y octubre).

